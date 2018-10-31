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﻿LINE FRIENDS聯乘 家用儀面神器

2018-10-31 列印
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　　家用潔面儀盛行，最近美國護膚品牌Nion Beauty與LINE FRIENDS就聯手推出潔面儀器，產品擁有負離子矽膠技術，能做到徹底清潔之餘，亦同時備有護膚功效。潔面儀有三種專利高頻震動設定，能溫和去除角質，而安全防水設計可在淋浴中使用，易清洗又不容易滋生細菌，適合忙碌的都巿人。今次Brown和Cony會以超可愛造型率先登場，粉絲們必搶！

文︰Angel

查詢︰3702 3545
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