開心啟動 Hello Kitty新幹線

各位鐵道迷或Hello Kitty粉絲，現在來到以大阪為首的西日本地區或九州福岡，便不可錯過登上Hello Kitty新幹線列車朝聖打卡的好機會，列車在特定日子每日一班往返新大阪站及博多站，整段車程中單是拍照便拍到樂不可支呢！



文、圖：林逸



今年6月30日，JR西日本開始把旗下一列往返新大阪站至福岡博多站之間的500系新幹線列車變身成為Hello Kitty新幹線，旋即引來Hello Kitty忠粉及一眾鐵道迷前來朝聖。



這輛髹成粉紅色主調的Hello Kitty新幹線，車身飾以粉紅色絲帶及代表着Hello Kitty的蝴蝶結與不同造型的Kitty圖案，設計原來象徵着維繫及連結這列新幹線列車途經的八個西日本地區的願望，所以共有八節車廂的列車，首、尾兩節車廂便有穿起車長制服的Hello Kitty圖案，其他車廂外面則印有大阪府、兵庫縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣及福岡縣等八地的地域限定Hello Kitty圖案，加上列車內的車廂車門、車窗、地面、座椅、走廊通道，甚至是電話亭及洗手間，都可找到不同造型的Kitty及其友伴的蹤影，自然引來粉絲們駐足拍照留念。



說到整列Hello Kitty新幹線的亮點，定非一號車廂「HELLO! PLAZA」及二號車廂「KAWAII! ROOM」莫屬。「HELLO! PLAZA」細分為地域魅力介紹及賣店兩大部份，前者透過展板及錄影片段向乘客介紹西日本八縣的吸引力，而在賣店區域，除可購得Hello Kitty聯乘JR西日本的限定精品，還有作為主角的縣的相關特產。



來到屬於自由席的「KAWAII! ROOM」車廂，大家除可坐進其中享受鐵道旅程，更可找到許多Hello Kitty的主題設計，還有可跟Hello Kitty拍攝紀念照的位置，Kitty迷定感異常雀躍。



www.jr-hellokittyshinkansen.jp/tc/（Hello Kitty新幹線網頁）