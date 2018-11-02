活化建築 百年藥行變Cafe

發展與保育要取得平衡不是易事。大多數人寧取發展而棄保育，但最近就有一位念舊的年輕人，把已結業的九龍城百年中醫館「大和堂」租賃下來並活化成咖啡廳，為這個他鍾愛的地方出一分力。



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



Henry是典型高材生，中學畢業於名校男拔萃書院，旋即到英國牛津大學修讀經濟及管理學系，如此背景大多選擇進軍商界創一番事業，但他卻走到九龍城開Cafe。「我自小住在九龍城附近，放學後到九龍仔運動場踢波，對這區很有感情。某天走過大和堂，見它正在出租，眼見內裏裝潢擺設很有味道，靈機一觸就想到開Cafe。」Henry說。



要把一幢百年歷史建築物的舊元素保留同時加入新意，可不是易事，Henry跟設計師商量後，決定以深木色系作主調，以及將百子櫃、大和堂傳人鍾伯明醫師的紀念牌匾及拉閘等都保存下來並進行修繕工程，經過活化後，令這Cafe毫無違和感。



招牌大和堂Latte，奶味溫和，咖啡味濃淡得宜。有港式風味的啡走，是咖啡和煉奶的結合，甜度適中，入口順滑。食物多是輕食，如熱狗和漢堡等，較特別有雞蛋仔與雞及紅棗芝士蛋糕。雞蛋仔與雞是類似外國「窩夫與雞」的港版，雞蛋仔煙韌，雞件炸得脆口，加上薑味糖漿，一吃就愛上。紅棗芝士蛋糕口感幼滑，紅棗味道較輕，卻滿有山楂的酸甜，和芝士很對味。



原以為只吸引愛「打卡」的年輕一輩，誰知更多是鍾伯明醫師過往的病人。「開幕當天，鍾伯明醫師的女兒也來支持，她看見這成果，對我說了句『滿意』，是我聽過最開心的讚美。」



世上沒有時光機，但踏進這個已活化的大和堂，時間像突然靜止了，過往的歷史片段一一湧進客人的腦海，集體回憶就是這樣的一件事吧！「把它活化成Cafe，就是想更多人知道這些歷史。有回憶才能對自己的身份認同吧！」Henry說。



大和堂



地址：九龍城衙前塱道24號地下



查詢：2623 2006