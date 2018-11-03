﻿折扣攻略 家電‧廚品‧寢具

家電價格高昂，遇到折扣價，分分鐘可慳過千元，像今次Aeon推出的季度優惠，不少雪櫃及洗衣機均以相當吸引的價格出售，電器名牌如Panasonic、HITACHI及惠而浦都有抵買之選。
廚具方面，首推Lagostina La Classica不鏽鋼高速煲，由三千多元減至一千八百多元，減幅相當大，且贈送意大利製造不鏽鋼內煲。入冬之選的羊毛被，則以低至半價發售，的確窩心！但要留意部份產品只在指定分店發售，出發前可查詢清楚。
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被譽為香港電影業先驅、嘉禾電影創辦人鄒文懷逝世，終年九十一歲。鄒文懷好友蔡和平相信，他彌留時，其女兒應陪同在身邊。曾為邵氏行政總裁的鄒文懷，離職後創立嘉禾電影，一手捧紅了李小龍，之後到許冠文、許冠傑兄...
2018-11-03
重慶萬州周日發生巴士墮長江意外，搜救人員至今打撈出十三具遇難者遺體。當局周五召開記者會交代調查結果，指事發前一名女乘客因過站未有下車，與司機發生爭執，雙方其後打鬥，導致巴士失事墮江。 當局根據調查指，劉女原應在壹號家居館站下車，但因道路維修，涉事的二十二號線巴士改道而行，四十二歲姓冉司機曾提醒受影響乘客改站下車，當時劉女未有理會。直至巴士駛過目的地後，劉女才驚覺「坐過站」，向司機要求下車，由於附近並無巴士站，司機拒絕停車。劉不斷出言指責司機，司機曾多次轉頭與劉女解釋，雙方因此爭執，相互有攻擊性語言。 至十時零八分，巴士駛至萬州長江二橋距南橋頭三百四十八米處時，劉女手持手機擊...
2018-11-03
美國總統特朗普周四表示，他正認真考慮提名國務院女發言人瑙厄特（Heather Nauert），接替黑莉為美國駐聯合國大使。他會很快作出決定。特朗普在白宮會見記者，宣佈改變移民政策的計劃時，透露這項消息，說：「我正在認真考慮她。她是一個非常出色的人，和我們工作一段長時間，一直以來都支持我們……我們可能會於下周作出決定。」不過，他補充說：「雖然瑙厄特是熱門人選，但還有許多人希望出任這份工作。有許多很棒的人。」 當被問到瑙厄特是否會出任這個新職時，白宮官員回應道，正在考慮中。另一名消息人士透露，瑙厄特在候選名單中的很高位置。 四十八歲的瑙厄特曾經從事新聞工作，在霍士新聞台做主播和...
2018-11-03
西九龍地段生活配套齊全，交通便捷，加上毗鄰近期啟用的高鐵西九龍站，受不少用家垂青。是次介紹樓齡僅五年的御金‧國峯，現正有罕有相連大戶放售，面積2139方呎，向正南眺海景。據悉，業主曾以800萬元裝潢全...
2018-11-03
騰訊（700）參與投資的內地首間互聯網民營銀行微眾銀行（WeBank），部份股權在淘寶拍賣。該行估值增至約1470億元（人民幣，下同）。 淘寶司法拍賣平台顯示，上海市第一中級人民法院，將於12月3日開始，進行公開網絡司法拍賣活動，拍賣光滙石油（933）在深圳前海微眾銀行的1260萬股持股。拍賣協議價及起拍價4.41億元，每股35元。內地傳媒報道，按此推算，微眾銀行目前估值為1470億元人民幣。 股權遭放上淘寶拍賣 拍賣原因是光滙石油持有微眾銀行1.2億股股權，被上海市高級人民法院查封，查封期限至2021年1月29日止。報道指出，光滙石油是微眾銀行發起人兼第四大股東，...
2018-11-03
阿仙奴前鋒奧巴美揚和利物浦射手穆罕默德沙拿可以盡情數胡，全因彼此身後都有可靠的男人在中場掃蕩，前者有盧卡斯托拉拿支援，沙拿亦有法賓奴泰華利斯幫忙。今晚英超槍手主場激戰紅軍，兩軍非洲神鋒和無名英雄交手勢難分高下，可敲和。 （Now621台周日凌晨1:30直播）
2018-11-03
Aeon由即日起至11月11日推出季度大減價，貨品種類繁多，Zoey特別為大家精選慳得最多的家電、廚品及寢具，讓各位精明主婦入筍貨。 家電價格高昂，遇到折扣價，分分鐘可慳過千元，像今次Aeon推出的季...
2018-11-03
無線（TVB）年度盛事《2019無線節目巡禮》昨晚在電視城舉行，全台190名藝員盛裝赴會，應屆視帝王浩信和視后唐詩詠獲安排站第一排中間位置；胡定欣和前緋聞男友陳展鵬大方表示，雙方碰頭有打招呼及傾偈，展...
2018-11-03
美國「炸彈郵包」疑犯落網，是個狂熱的特朗普支持者，他崇拜特朗普，把特朗普的頭像貼在自己的汽車車身上。 之前因為「炸彈郵包」的出現，弄得美國人風聲鶴唳，後來發現這些所謂的「炸彈郵包」，因為裝置都沒有完成，不會爆炸，只是嚇嚇人的「詐彈」，人們才放了心，這次收到郵包的全是特朗普的對頭，從政客到明星藝人，數量眾多，變了一場很大的惡作劇。 在抓到疑犯前曾猜測，這種惡作劇可能是特朗普支持者做的，以宣洩對反對特朗普者的不滿。也可能是特朗普對頭做的，以此嫁禍特朗普，給他添麻煩。 結果，雖然抓到了疑犯是特朗普的支持者，但因為他的愚蠢，令他的偶像比被對手嫁禍還要尷尬，可見自己人壞起事來，比敵人...
2018-11-03
明日是一年一度的莎莎婦女銀袋日，當日每位入場人士均可獲贈「莎莎婦女銀袋日紀念襟針」乙個，襟針以多組半圓形圖案勾畫出馬頭造型，突顯「莎莎婦女銀袋日」時尚、高雅與美麗結集一身的傳統。禮品派送至第五場開跑前...
2018-11-03