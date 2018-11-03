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﻿折扣攻略 家電‧廚品‧寢具

2018-11-03 列印
HITACHI 三門變頻 環保雪櫃 原價$5,680 優惠價$4,990
MITSUBISHI 雙門雪櫃 原價$3,780 優惠價$3,290
Panasonic 「舞動激流」 洗衣機 原價$3,280 優惠價$2,590
惠而浦 前置式洗衣機 原價$6,398 優惠價$3,590
雅芳婷 抗菌羊毛冬被 原價$1,080至$1,300 優惠價$499起
優雅詩 50%羊毛被 原價$499至$699 優惠價$299
Lagostina La Classica 不鏽鋼高速煲 送意大利製造不鏽鋼內煲（約1.6公升） 原價$3,188 優惠價$1,888
特福 廚至尊易潔單柄鑊連玻璃蓋 原價$428 優惠價$269
象印 不鏽鋼真空飯壺 原價$629 優惠價$299
思高牌 鈦金屬可拆式 廚房剪刀及便攜食物剪刀 原價$228.9 優惠價$149
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        Aeon由即日起至11月11日推出季度大減價，貨品種類繁多，Zoey特別為大家精選慳得最多的家電、廚品及寢具，讓各位精明主婦入筍貨。

　　家電價格高昂，遇到折扣價，分分鐘可慳過千元，像今次Aeon推出的季度優惠，不少雪櫃及洗衣機均以相當吸引的價格出售，電器名牌如Panasonic、HITACHI及惠而浦都有抵買之選。

　　廚具方面，首推Lagostina La Classica不鏽鋼高速煲，由三千多元減至一千八百多元，減幅相當大，且贈送意大利製造不鏽鋼內煲。入冬之選的羊毛被，則以低至半價發售，的確窩心！但要留意部份產品只在指定分店發售，出發前可查詢清楚。

查詢︰www.aeonstores.com.hk
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