﻿小米MIX 3滑動全熒幕

向來以設計創新為米粉樂道的小米MIX系列，進化至第三代更加破格，小米MIX 3首度採用磁動力滑蓋設計，直接滑動機身即可升起隱藏式的前置鏡頭，亦因此創新設計，為新作的6.39吋芒帶來了高達93.4%的屏佔比，全熒幕效果震撼，港版預計年底前推出市場。文、圖：B1807 查詢：小米/3001 1888



隨手一滑開App



全熒幕手機的出現，令不少用戶對畫面上劉海又愛又恨，對於如何解決那礙眼的黑位，國產手機反而最多主意，繼vivo NEX的伸縮式鏡頭及Oppo Find X的自動升降鏡頭，如今又到小米展示自家創意，新作小米MIX 3用上磁動力滑蓋式的前置鏡頭，使用時將機面向下推，即會滑出前置24MP+2MP AI雙鏡頭。多得飛走了劉海，令6.39吋FHD+ AMOLED芒（解像度2,340×1,080）的屏佔比推高至93.4%，全熒幕猶如沒有邊際，賣相令人動心。由於採用了磁動力滑軌，官方指耐用度比傳統彈簧高出三倍，並足以承受三十萬次滑動測試。值得一提的是，滑蓋這個操作不限用於開啟前置鏡頭，除了接聽來電，用戶也可自訂用作開啟常用App，甚至隨手一滑即可回覆《WeChat》，且一如昔日經典的滑蓋手機可自選滑蓋音效。



12MP雙鏡攝力提升



效能方面，小米MIX 3採用主流的S845八核心，並提供最高10GB RAM及256GB儲存容量，當中8+256GB版本在《安兔兔》測試中跑出逾282,000分，與一眾S845旗艦對手看齊。除了支援QC 4.0快速充電，新作同時支援10W無線充電，至於之前盛傳支援5G流動網絡，官方表示將於明年首季追加5G版。近年小米積極提升影拍實力，事實今代又見長足進步，小米MIX 3配備雙12MP鏡頭，當中主鏡頭採用1.4μm大像素感光，光圈為F1.8，支援兩倍光學變焦及四軸防震，夜攝成像改善尤其明顯，配合豐富的AI場景，以及人像景深模式及燈光效果，成功在《DXO》評測網站取得103總得分，榜上排名與iPhone XS Max並列第三。小米MIX 3在拍片方面亦有加強，包括新增960fps全高清慢動作錄影，拍攝時會利用AI偵測場景，從而自動配上合適的背景音樂，重播時營造更有趣的聲畫效果。