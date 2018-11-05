﻿後日開賣 全熒幕iPad Pro 內外革新

這兩個月果粉為了升級換機忙個不停，剛換完新iPhone，現在又要迎接後日（11月7日）開賣的新iPad Pro。新作具備全熒幕加A12X Bionic處理器兩大賣點，加上支援USB-C擴充及第二代Apple Pencil，令人有再次升級的衝動。文：B1807 部份圖片：美聯社、法新社



查詢：Apple/800 908 988



二代Apple Pencil最佳配搭



新一代iPad Pro日前在紐約發佈會以全熒幕新裝亮相，上下邊框大幅收窄，機身厚度偷薄至5.9mm，同時換來畫面更大的11吋型號，以及體積大減25%的12.9吋型號，兩者一如iPhone XR配備Liquid Retina熒幕，前者解像度2,380×1,668，後者則是2,732×2,048。邊框雖窄，卻藏着7MP TrueDepth前置鏡頭系統，藉新增的Face ID代替昔日Home鍵的Touch ID安全識別，畫面打橫打直均可輕鬆解鎖，配合360度旋轉畫面及一如iPhone XS系列的手勢操作，任你怎樣拿起機身都能快速開機使用。若然需要繪圖創作，更可配合第二代Apple Pencil體驗筆桿上的觸碰感應功能，連按兩下快速選取不同筆刷或轉換擦膠，當開啟完全版《PhotoShop》來執相，按兩下又可放大縮小畫面，用完後將Apple Pencil放到機頂，筆桿即會藉磁力吸附於機身，加上第二代Apple Pencil進化至無線充電，可謂新iPad Pro的工作良伴。



A12X Bionic效能爆升



早前見識過iPhone XS系列手機那顆A12 Bionic效能之強大，殊不知新iPad Pro又見突破，配備更強的A12X Bionic處理器，CPU核心多達八個，GPU亦有七個，同樣整合人工智能的Neural Engine，官方指整體速度較上代提升35%，多核性能提升90%，GPU性能提升2倍，效能足以挑戰Laptop。此外，儲存容量也翻了翻，提供最大1TB儲存，同時改用USB-C介面，以便接駁不同裝置進行高速傳輸，甚至外接5K顯示器，必要時又可為iPhone充電。新iPad Pro現於官網接受預訂，備有64GB、256GB、512GB及1TB容量選擇，提供WiFi及4G LTE版本，入場費由$6,399起跳，後日（11月7日）正式開賣。同場Apple還發佈了全新13吋MacBook Air及Mac mini，前者機身更輕更薄，升級至Retina Display及加入Touch ID，處理器為第八代Core i5，支援最高16GB RAM及1.5TB SSD。而Mac mini賣點是採用第八代六核或八核處理器，內置Apple T2晶片，用家可自行加RAM，豐富端子包括速度達10Gbps的LAN Port。



iPad Pro



熒幕：11吋、12.9吋Liquid Retina



操作系統：iOS 12



儲存容量：64GB/256GB/512GB/1TB



重量：468g（11吋）、631g（12.9吋）



售價： $6,399起（11吋）



$7,999起（12.9吋）