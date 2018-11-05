﻿無國界 精緻素食

有些人茹素是為了健康，但有些人其實只是單純不想傷害動物，Pop Vegan老闆Gordon就是後者。2014年成立素食超市甘薯葉，其後在深圳開辦供應素食Fine Dinning的食肆，最近更進軍蘇豪區開設Casual Dinning餐廳，依然以素食為主題，全因想以美食去影響更多人。



文：李泳烔 圖：Gary Tsai



小店藏於蘇豪一棟唐樓當中，必須按門鈴才能內進，私隱度極高。「早前已有在港開餐廳的念頭，但是要找到對的大廚和地方，實在需要一點時間。」Gordon向我介紹一分為二的用餐環境，較大的空間可作私人聚會，另一邊擺放了素食產品供客人選購。



「一開始茹素的確有點不習慣，畢竟還是成長期，但很快便適應下來。」他說大廚不是素食者，但有多年烹調英國菜經驗，製作的食物漂亮又好吃。「我個人很喜歡這個純素吞拿魚，吃起來很開胃。」吞拿魚其實是蒟蒻，吃時加點想像力，確實有點吞拿魚的感覺，非常神奇。「很多人問我，你不會想念肉的味道嗎？但其實這只是記憶告訴你，肉很好吃。」Gordon認真地分享多年的茹素心得，「現在再叫我吃肉的話，或許我的腸胃已經受不住了，哈哈！」



餐廳主張無葱蒜和無蛋奶，讓素食人士吃得更自在。「無葱蒜是因為我本身不太喜歡，雞蛋和牛奶好像沒有直接傷害動物，但其實現時家畜的生活環境很差，因此我亦不主張店內的菜式有蛋、奶。」別以為沒有蛋、奶，菜式便會變得單調，例如烤猴頭菇配瑞士薯餅，菇味濃郁，瑞士薯餅炸得金黃香脆，比起平日肉類菜式少了陣飽膩感，更讓人欲罷不能。



Pop Vegan



地址：中環蘇豪



伊利近街



28號1樓



查詢：2628 6211