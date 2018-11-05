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﻿滿福樓 粵菜配啤酒

2018-11-05 列印
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  福滿樓推出設計別出心裁的六道菜手工啤酒配對套餐，六款呈現不同粵菜風味的趣意菜式（$688/位，最少預定2位，至11月30日），將會配上兩支來自比利時手工啤酒酒廠Duvel Moortgat的出品，分別是金色烈性艾爾啤酒Duvel及Vedett Extra White。首先出場有雲丹醬焗開邊龍蝦，龍蝦以滾油炸香後塗上以馬糞海膽及蛋黃醬製成的雲丹醬焗至完全入味，龍蝦肉鮮嫩爽口，香濃甘甜的雲丹醬更進一步帶出鮮味。接着以口感香脆的脆皮牛肋條延續，牛肋條先以冰糖、香料及醬油等製成的秘製醬汁熬上一個小時，待牛肋條煮至軟腍入味後，再沾上脆醬炸香，營造外脆內軟腍。不能錯過的還有椒鹽法國鵪鶉腿配香麻貢菜、蝦乾肉碎芥蘭煲、水煮斑片湯粉絲等等。

福滿樓

地址：灣仔港灣道1號

                 香港萬麗海景酒店3樓

查詢：2802 8888
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