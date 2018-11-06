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﻿澳洲昆士蘭 揚帆海上之旅

2018-11-06 列印
■帆船俱樂部碼頭設在內港，環境優美。
■操作時以機械組件為主。
■同行的Jerry（左）認真學習揚帆技巧。
■在餐廳吃過燒烤餐，大家便往沙灘踏浪。
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        澳洲昆士蘭黃金海岸（Gold Coast），擁有連綿不斷的海岸線，被滑浪者奉為水上天堂，滑浪以外，大家來到還有機會跟當地歷史悠久的帆船會，體驗操作帆船之樂，於藍天下與三五好友破浪乘風去！文、圖：Kengi

鳴謝：昆士蘭州旅遊及活動推廣局、

香港航空、美和旅遊、ASICS

        隨美和旅遊主辦的黃金海岸馬拉松參賽團，來到澳洲昆士蘭這陽光海岸勝地，跑步以外，大會還為我們安排了多個體驗活動，像前往著名的Southport YachtClub帆船會，出海學習駕駛帆船。提到Southport YachtClub，在當地亦別具知名度，它於1946年成立，曾獲獎無數，甚至曾派團隊出戰倫敦奧運及巴西里約熱內盧奧運的帆船比賽項目，並先後獲得獎牌，成績驕人。除比賽級的精英團隊以外，帆船會亦致力於向大眾推廣帆船活動，開放俱樂部給遊人進入，還設有多種體驗活動包括揚帆出海，接受私人及團體預約，並可度身訂造出海行程。

燒烤午餐 漫步沙灘

　在開心交流之後，我們回到帆船俱樂部享用大會安排的燒烤午宴，說到這餐廳，原來曾獲Best Casual Dining by Club's Queensland及Best Marine Restaurant in Australia等獎項，個人認為其環境休閒又舒服，食物水準亦頗高。午後我們還到附近的海灘去，踏足黃金海岸著名的幼沙，追逐浪潮，結束了這趟愉快的旅程。

Southport Yacht Club

地址：1 Macarthur Parade,Main Beach, Queensland, 4217

電話：61 7 5591 3500

查詢：www.southportyachtclub.com.au

旅遊記事簿

Δ持BNO護照或特區護照入境澳洲均須持有電子簽證ETA，收費20澳元（約111港元），有效期一年，可多次出入。

查詢︰2827 8881（澳洲駐港總領事館）

Δ乘搭香港航空前往澳洲黃金海岸，來回經濟客艙票價5,631港元起，已連稅。

查詢：www.hongkongairlines.com

Δ2019年黃金海岸國際馬拉松6天參賽團，出發日期2019年7月4日至9日，團費每位13,480港元起，包括機票、比賽報名費、馬拉松旅遊保險及期間行程連食宿。

查詢：www.maywoodtravel.com

www.maywoodtravel.com（美和旅遊馬拉松團網頁）

www.queensland.com（昆士蘭州旅遊及活動推廣局網頁）
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