﻿澳洲昆士蘭 揚帆海上之旅

澳洲昆士蘭黃金海岸（Gold Coast），擁有連綿不斷的海岸線，被滑浪者奉為水上天堂，滑浪以外，大家來到還有機會跟當地歷史悠久的帆船會，體驗操作帆船之樂，於藍天下與三五好友破浪乘風去！文、圖：Kengi



鳴謝：昆士蘭州旅遊及活動推廣局、



香港航空、美和旅遊、ASICS



隨美和旅遊主辦的黃金海岸馬拉松參賽團，來到澳洲昆士蘭這陽光海岸勝地，跑步以外，大會還為我們安排了多個體驗活動，像前往著名的Southport YachtClub帆船會，出海學習駕駛帆船。提到Southport YachtClub，在當地亦別具知名度，它於1946年成立，曾獲獎無數，甚至曾派團隊出戰倫敦奧運及巴西里約熱內盧奧運的帆船比賽項目，並先後獲得獎牌，成績驕人。除比賽級的精英團隊以外，帆船會亦致力於向大眾推廣帆船活動，開放俱樂部給遊人進入，還設有多種體驗活動包括揚帆出海，接受私人及團體預約，並可度身訂造出海行程。



燒烤午餐 漫步沙灘



在開心交流之後，我們回到帆船俱樂部享用大會安排的燒烤午宴，說到這餐廳，原來曾獲Best Casual Dining by Club's Queensland及Best Marine Restaurant in Australia等獎項，個人認為其環境休閒又舒服，食物水準亦頗高。午後我們還到附近的海灘去，踏足黃金海岸著名的幼沙，追逐浪潮，結束了這趟愉快的旅程。



Southport Yacht Club



地址：1 Macarthur Parade,Main Beach, Queensland, 4217



電話：61 7 5591 3500



查詢：www.southportyachtclub.com.au



旅遊記事簿



Δ持BNO護照或特區護照入境澳洲均須持有電子簽證ETA，收費20澳元（約111港元），有效期一年，可多次出入。



查詢︰2827 8881（澳洲駐港總領事館）



Δ乘搭香港航空前往澳洲黃金海岸，來回經濟客艙票價5,631港元起，已連稅。



查詢：www.hongkongairlines.com



Δ2019年黃金海岸國際馬拉松6天參賽團，出發日期2019年7月4日至9日，團費每位13,480港元起，包括機票、比賽報名費、馬拉松旅遊保險及期間行程連食宿。



查詢：www.maywoodtravel.com



www.maywoodtravel.com（美和旅遊馬拉松團網頁）



www.queensland.com（昆士蘭州旅遊及活動推廣局網頁）