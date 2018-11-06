﻿臥虎藏龍 風味酒餚

近年吹起酒吧風，風味各異的酒吧如雨後春筍般冒起，由主打威士忌至日本清酒，以至再度流行起來的雞尾酒及Hidden Bar，好不熱鬧，Fifi亦藉此相約知己品嚐各式酒餚。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



Hidden Bar與吧中吧



隱藏在中環雲咸街巷弄的Stockton，貫徹Hidden Bar低調而不設標示的神秘風格，由昏暗小巷拾級而上，隨即到達位於閣樓內、排名第八位的亞洲最佳酒吧。是夜Fifi選了以愛爾蘭大文豪Oscar Wilde喜歡的香檳和Absinthe苦艾酒為基底的Fizzy Rascal，除了因鍾情香檳優雅細密的氣泡外，亦同時與大文豪心儀的Absinthe結下不解緣，皆因酒精濃度高達70%而口感溫潤的Absinthe，源自Fifi年少時在瑞士修讀酒店管理的同一省份Neuchatel，似曾相識的八角、茴香的甘澀，和香檳氣泡的微妙結合，正好觸動味蕾。至於友人點了以氈酒為骨幹，簡單配搭青檸薄荷的Eastside，入口清新醒胃，同時正好迎接隨即奉上的佐酒小食。法式三文魚抹醬Rillette沿用香葱及淡雅細膩的粉紅胡椒提升香氣，用時將口感鬆軟細滑的Rilette抹上多士，配合鱒魚子，增添口感及鹹鮮。至於蘇格蘭蛋（Scotch Egg）用上口感豐富的鴨蛋，配以西班牙辣肉腸Chorizo和香辣蛋黃醬Aioli炮製，外層金黃酥脆，入口香辣惹味而質感豐富。



Please Don't Tell藏身在置地文華東方酒店MO Bar內，走進位於閣樓門前的電話亭，再按公用密碼，通往神秘小酒吧的暗門隨即打開。是夜和友好不約而同選了以伏特加和柚子梳打為基調，配搭杏桃酒及鹽漬青檸的Zuyu Collins，微酸的氣泡酒清新醒胃，適合配搭佐酒小食。調酒師推薦東瀛風味的Nippon Dog熱狗，披着黃金炸衣的雞肉腸沿用日式Panko香料麵包粉入饌，口感鬆脆輕盈，佐以甜酸惹味的Tonkatsu日式豬扒汁及山葵蛋黃醬沙律，提升味道及口感，加上熱烘烘且帶奶油香的自家Brioche熱狗包，用來下酒滋味無比。至於香辣惹味的避風塘美式薯球（Typhoon Shelter Tots），外層香脆，內裏薯仔絲口感細密，香蒜胡椒香氣四溢，佐以香辣蛋黃醬和蝦子，口感惹味且帶鹹香，是百分百香口Comfort Food。



Stockton



地址：中環雲咸街32號地下



查詢：2565 5268



（Stockton不設標示，入口位於New Punjab Club印度餐廳隔壁。）



Please Don't Tell



地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店MO Bar閣樓



查詢：2132 0110