妙韻童樂會

近年古典音樂也日漸普及，更出現「撲飛」現象！好像香港管弦樂團一年一度舉行、深受一家大細歡迎的太古《港樂．星夜．交響曲》戶外音樂會（下稱《星夜》），早前公開第一輪免費門票登記，便於短短半小時換罄過萬張門票，真是魅力沒法擋！



《星夜》最吸引人之處是在中環新海濱舉行，大人和細路在維港美景下，輕鬆地欣賞一首又一首耳熟能詳的古典音樂，壓軸更有煙火匯演，一樂也！香港管弦樂團藝術策劃總監林丰分享，《星夜》屬入門級音樂會，嚴選了十一首各約四至十分鐘長的音樂作品，例如雪糕車的標誌曲《藍色多瑙河》，相信連小朋友也能引起對古典音樂的興趣。



現場最多可容納二萬名觀眾，老實說只舉行一天實在不「夠喉」，期待下年有機會加場。順帶一提，《樂．誼國際音樂節》的兒童音樂會也同樣受家庭客歡迎，今年以威尼斯探險家馬可孛羅為主題，通過音樂、戲劇及舞蹈表演，展現威尼斯嘉年華會的面譜文化。欲知更多詳情，請留意明天（11月8日）出版的《星島日報》或網上《ArtCan》專頁的相關報道。



太古《港樂．星夜．交響曲》戶外音樂會



日期：11月24日（六）



時間：7:30pm



地點：中環新海濱



門票：免費索取，第二輪網上登記於



11月13日（二）10:00am開始。



查詢：2721 2332



網頁：suts.hkphil.org



《樂．誼國際音樂節》兒童音樂會



日期：11月17日（六）



時間：7:30pm



地點：香港大會堂音樂廳



門票：由$180起/人



查詢：3974 6601