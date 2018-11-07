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割石油氣喉縱火 失婚漢引爆尋死 一身血 爬落樓
毒品禍害，害己損人！上水天平邨一名失婚男子，疑吸食毒品後失常，在單位內割斷石油氣喉縱火自殺，引發爆炸，他身上著火，負傷攀出窗外，爬落下層拍鄰居窗門求救，被鄰居拉入屋內。警方接報到場，縱火男全身逾四成皮...
2018-11-07
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盼貿易問題可雙贏 中美周五再啟對話
外交部發言人華春瑩下午於北京宣佈，經中美雙方商定後，第二輪中美外交安全對話將於十一月九日在美國華盛頓舉行。 美國九月擴大了對中國貨物的關稅徵收，中國副總理劉鶴當時取消了原定赴美談判的計劃，而中美原定於十月舉行的第二次外交安全對話也被取消。中國外交部當時指是應美方要求，故推遲會面；但《紐約時報》引述美國官員指，是中方要求取消原定十月中舉行的會談，原因是一名高級中國軍官「無暇出席」。 另外，國家副主席王岐山在新加坡「彭博創新經濟論壇」致詞時表示，中美將討論貿易問題，尋求雙方都接受的解決方法。他指，世界目前面對很多問題，需要中美緊密合作，強調合作雙贏，對抗則雙輸。
2018-11-07
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民主黨中選領先13個百分點
美國周二舉行中期選舉，多項民調指民主黨有望重奪眾議院控制權，總統特朗普繼續以打非法移民及種族牌「助選」，惟其團隊一個廣告被指含種族主義遭多間媒體禁播，儘管特朗普爭議不斷，但他仍坐擁大批忠實支持者，有助提升共和黨選民的投票率。 美國中期選舉，多項民調顯示民主黨有望重奪眾議院控制權。美國有線電視新聞網絡（CNN）最新民調指，民主黨現時的支持率五成五，共和黨則是四成二，但另一項民調指，民主黨的領先幅度收窄至三個百分點，令這場選戰的情況更加白熱化。總統特朗普周一穿梭三州，盡最後努力衝刺，力保共和黨優勢。 總統特朗普繼續大打非法移民及種族牌「助選」，不過其團隊一個廣告卻被指包含種族主...
2018-11-07
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利淡氣氛籠罩 薄扶林豪宅睇樓交投俱回軟
薄扶林豪宅屋苑交投淡靜，成交主要來自於貝沙灣，有4房大戶連車位於5月以接近1億放盤，累減逾2100萬，終以7850萬沽出，稍低市價。至於老牌屋苑碧瑤灣近月成交疏落，業主「轉租為賣」，連車位零議價250...
2018-11-07
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共和黨失利或遷怒中國 美中選今揭盅 杜指升79點
美國中期選舉於昨日本港傍晚時份開始投票，各地選民陸續到票站排隊投票，預料選舉結果在本港今中午陸續揭曉。投票前民調顯示，民主黨支持度領先共和黨13個百分點。有分析指，共和黨一旦選舉失利，特朗普或會把中國...
2018-11-07
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訪病「婦」博和 魔盾負累
曼聯解決了進攻問題，惟防線依然不設防，今晚歐聯H組作客傷兵滿營的祖雲達斯，隨時被防線拖後腿，寧敲和局。（香港開電視77、有線602、662、Now643台周四凌晨4:00直播） 開季以來，曼聯攻不銳、守不穩，摩連奴便在前一輪英超將九月中起未曾在球會賽士哥的射手盧卡古貶為後備，由拉舒福特取代，球隊即主場2:1挫愛華頓。上場聯賽這名比利時射手因拉傷肌肉倦勤，出任中鋒的阿歷斯山齊士也交出助攻，協助紅魔作客2:1反勝般尼茅夫，攻力有起色。 適逢老婦人受傷兵潮來襲，曼聯本可乘人之危，但形同虛設的後防勢壞大事。紅魔本季各賽事十五場共失廿一球，守將屢次犯錯，前阿仙奴中場比堤便點名...
2018-11-07
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妙韻童樂會
近年古典音樂也日漸普及，更出現「撲飛」現象！好像香港管弦樂團一年一度舉行、深受一家大細歡迎的太古《港樂．星夜．交響曲》戶外音樂會（下稱《星夜》），早前公開第一輪免費門票登記，便於短短半小時換罄過萬張門...
2018-11-07
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上年再婚 夫妻恩愛 38歲樂基兒成功「造人」 佗B約四個月
38歲樂基兒（Gaile）去年8月在美國再婚，下嫁經營有機食品生意男友Ian，婚後不知是否因「幸福肥」，不時被發現肚脹脹，所以經常傳出有喜；而幸福人妻每次被問到會否做媽咪，她都表示順其自然。昨日突傳來...
2018-11-07
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社論——善用創科產品幫「老友記」
人口老化，衍生銀髮族市場，與長者起居生活有關的產品，需求將有增無減。創科界瞄準這個龐大市場的前景，近年新產品紛紛應市。由港府、社聯與科技園公司在會展合辦的「樂齡科技博覽暨高峰會」，展出多款輔助長者的特色科技產品，各院舍應善用政府將於下月成立「樂齡及康復創科應用基金」，提升現有相對落後的設備，為長者提供更稱心的服務。 成立「樂齡及康復創科應用基金」的目的，是資助安老服務及康復服務單位購買或租用科技產品，以提升照顧效能及服務質素，資助額達一億元，預料有超過一千二百六十個機構受惠。由於部份創科產品涉及龐大研發開支，售價較高，政府在庫房充盈下，應定期檢討各院舍或社福機構申請的額度需...
2018-11-07
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頭號目標——威武再現一出即勝
剛周日第六場的三班一千米，賽前對「財高八斗」頗有信心，其中一個原因是睇低其主要對手「薈力之城」。至於不看好「薈力之城」的理由，主要是因為看過牠最近一課泥閘，在末段稍騎之下都只險勝四班的「威武再現」，當然要扣一點分。最後，「薈力之城」竟可彈離「財高八斗」輕勝，則對「威武再現」自然要倍加重視了。 第二場四班一二○○米。「威武再現」是德國馬，可是來港後極速適應水土，除了一戰新馬賽便上名之外，最難得是上季以三歲之齡插班初出，在重負一三二磅之下，初跑谷草也可取得接近的第四。無疑，該仗此駒由潘頓執韁，對質新馬多少有點幫助，不過在直路「之」字形走位之下，最後只以個多身位負於接戰升上三班也...
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