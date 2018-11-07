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藝術作品聯乘

2018-11-07 列印
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  藝術與潮流，可以互相配合，產生火花，像Swatch最近與Rijksmusuem藝術博物館合作，推出的Worldhood系列，便是融和潮流與經典藝術元素。Rijksmusuem藝術博物館是荷蘭阿姆斯特丹當地的藝術界代表，今次品牌的聯乘合作，便是以甚具歷史價值的藝術傑作為基礎，再加入現代元素，創作出三款猶如畫布般的全新手錶。其中Lady Buzz（售價$600）便以甲蟲為主題，意境非常生動，令人聯想起大自然。另一款名為Dutch Skies（售價$480）的款式，則以藍天為設計，充滿寫意神采。文︰Angel

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