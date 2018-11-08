馬來西亞水上漁村

馬來西亞吉隆坡，今年剛當選世界十大最佳退休城市之一，價廉物美、生活悠閒多姿正是原因之一，不少當地人周末更愛來到附近的吉膽島（Palau Ketam）偷閒，乘小艇暢遊紅樹林及水上漁村，一睹稀有的短吻海豚，大嚼生猛海鮮及正宗肉骨茶，實在樂趣無窮！文：Rachel 圖：Rachel、星島圖片庫



鳴謝：永安旅遊、Columbia Leisure Sdn Bhd、Sofitel Kuala Lumpur Damansara



Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences



紅樹林內 搭建高腳屋



吉膽島位處吉隆坡約四十五分鐘車程的巴生港（Port Klang）港外，深藏於清幽的紅樹林河域，須驅船前往。現時在巴生港碼頭每天便有多班客船接載遊客登島，船程約一小時，並有數個登岸碼頭。



吉膽島原來是紅樹林內的一片潮間濕地，會隨潮汐露出柔軟土壤，本來無人居住，直至十九世紀初華人到來捕蟹，便在濕地上搭建高腳水上屋，後來逐漸形成村落，至於Ketam一字，正是解作「螃蟹」。



現時吉膽島已建起多條規模不一的水上村落，住了約九千人，當中更以潮州人及福建人聚居的五條港村及吉膽村最熱鬧，筆者那天便乘船登臨兩村，途中穿過大片環境極寧靜的紅樹林時，就是岸邊的猴子走過也能觸動我們的神經！然而看似平靜的河面，原來活着大量魚類及蝦蟹等，最特別是稀有的短吻海豚也愛到來湊熱鬧，牠們偶然會出現在較深水的河口處，不時翻滾着又圓又短的身軀，非常可愛！至於短吻海豚的出現，有說是牠們會助漁民驅趕魚群到漁網中，從而得到漁獲獎賞，是一種共生互利的關係。



記事簿



持特區護照或BNO護照均可免簽證入境馬來西亞。



查詢：2821 0800（馬來西亞領事館）



www.malaysia.travel/zh-tw/hk



（馬來西亞旅遊局網頁）



永安旅遊馬來西亞五天團（團號：AMKKE05V），暢遊吉膽島、吉隆坡、狄臣港及馬六甲等，並品嚐海鮮餐及巴生肉骨茶，11月及12月有多團出發，每位3,399港元起。



網頁：www.wingontravel.com