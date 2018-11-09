﻿氣流環繞 高科捲髮神器

繼高效風筒後，Dyson最近發表另一美髮神器Airwrap，巧妙利用物理現象「康達效應」，用家只要將頭髮靠近神器，秀髮便會乖乖被吸附，再沿氣流自動捲繞，過程輕鬆方便！



文：阿卓爸爸 圖：蔡建新 產品查詢：2926 2300



運用「康達效應」



最新的Dyson Airwrap造型器之所以被稱為新一代捲髮神器，全因其突破性的氣流環繞技術。品牌自家研發了第九代數碼摩打，其高速運轉會為造型器產生強烈氣流，而六個空氣動力通風孔推進空氣沿造型器表面流動並均勻分布，這種物理現象名為「康達效應（Coandǎ Effect）」，會將頭髮自動吸附到造型器表面，並讓髮絲沿氣流自動捲繞。



這部美髮神器並非不靠熱力固定曲髮，事實上上述的氣流是暖風，但它內含智慧熱能控制，每秒測量氣流溫度超過四十次，有效確保氣流溫度低於攝氏一百五十度，能讓秀髮溫和加熱，避免損害髮絲。造型器可配合不同風嘴使用，包括30mm或40mm髮捲。要留意的是不同套裝附不同風嘴，但每款套裝都附有一個迷你風筒風嘴，換句話說可當風筒使用，相當方便。



【測試評語】 手把體積頗大



特意戴上一頭假髮的阿卓爸爸，親身試用Airwrap後，發現沒有傳統捲髮器的高溫感，感覺較安全。另外由於用法有別，用家要時間熟習和適應，不過難度不高，相信很快便可掌握。有一點要留意的是，阿卓爸爸個人認為，Airwrap的手把體積頗大，女士們單手長時間使用，或會有點疲累。



售價：$3,980至$4,280