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﻿【其他選擇】　　四檔加熱功能

2018-11-09 列印
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        Luxe 5X Wet to Dry捲髮器有電動捲筒，轉速為每分鐘一百二十轉，備有四檔加熱功能，最高可加熱至攝氏二百一十度，配合Wet to Dry離子毛刷，可以濕髮直接使用。發熱器表面是黑鈦塗層發熱板，有防燙保護罩、冷卻頭、隔熱袋等配件。

售價：$2,130　查詢：3468 5197
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