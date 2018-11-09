﻿親民瀛格速食

香港地百物騰貴，出街食一餐普普通通的動輒過百元。這個價錢想「食好啲」，在港島區仍不乏選擇，最近金鐘就新開一家日式料理，標榜親民高質飯餐，百多元可歎到食材由日本直送、即叫即製的料理，製作丼飯的米也特別選用山形縣生拔米，夠誠意！



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



餐廳為快餐店格局，選用木色系裝潢，設特大玻璃窗，光線充足明亮，予人舒服寫意之感。菜式價錢屬合理水平，每款食物由$92至$178，可選粥品、火鍋、丼飯，甚至是每盤十一件壽司。食物份量不少，男士相信都夠飽肚。



煙霧瀰漫的壽司拼盤是店子招牌貨，以乾冰營造雲霧效果，令人驚喜。壽司款式不少，如有海膽、赤身、牡丹蝦和三文魚腩等，大部份的刺身由日本直送，新鮮甜美。米粒黏度適中且富米香，與刺身特別對味。綠油油的葱爆吞拿魚溫泉蛋丼，整碗飯也鋪上葱粒，香氣撲鼻，再加上吞拿魚腩蓉、吞拿魚刺身，油潤好吃。吃時拌上用日本廣島雞蛋製的溫泉蛋，更加滋味濃郁。



若想吃熱食，可選擇日式鱲魚粥鍋配鱲魚刺身（只限五時後供應），粥底用了鱲魚頭、大根、大葱和薑等材料熬煮三小時成湯底，再加入生拔米煮成粥，鮮甜綿密。另加入秋葵及本菇等，增加口感。另一款熱辣辣的一人鍋，以3.6牛奶作湯底，濃郁富奶香，配有雞肉、多款菇類及蔬菜，十分豐富。吃時更可加配來自日本群馬縣的蒟蒻烏冬，煙煙韌韌，口感特別。至於鰻魚櫻花蝦炒飯，米飯先用鐵板炒製，再在飯面鋪滿大量櫻花蝦及鰻魚，鹹香滋味。



千羽堂



地址：金鐘夏愨道12號



美國銀行中心



地下G4號舖



查詢：2890 9970