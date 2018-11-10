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感謝周年慶 智選護膚品

2018-11-10 列印
Orlane超效水凝補濕面霜組合 原價$1,365 優惠價$580 （只限尖沙咀店及只於11月13日發售）
Shu Uemura王牌粉底套裝 優惠價$460 （送Ultime8 黃金琥珀潔顏油、瞬間亮膚補濕底霜、白瓷光感蜜粉及迷你漆繪水亮唇彩）
Caudalie皇后水潤白體驗套裝 原價$767 優惠價$500 （只限銅鑼灣店）
Albion雅思臻顏強效補濕乳液 原價$1,910 優惠價$1,080 （只限銅鑼灣店）
Fresh全效面膜隨行套裝 原價$950 優惠價$760
Kiehl's男士全效護理套裝 原價$590 優惠價$415
L'Occitane蠟菊 極致再生修護套裝 原價$1,735 優惠價$1,180
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限量套裝優惠吸引

　　Sogo感謝周年慶是半年一度掃貨盛事，場內美容專櫃會推出限量套裝，優惠相當吸引，例如Orlane超效水凝補濕面霜組合，折扣高達四折。另外推介L'Occitane皇牌之選蠟菊極致再生修護套裝，以近七折價發售，各位女士當然要看準時機出擊啦！至於男士美容系列亦有超筍推介，例如Kiehl's男士全效護理套裝鮮有地以七折價發售，必搶！

Sogo感謝周年慶

地址︰銅鑼灣軒尼詩道555號、尖沙咀彌敦道20號

查詢︰www.sogo.com.hk
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