雙重散熱 ROG Phone打機能手

以電競定位的ASUS ROG Phone，不但外形設計充滿科幻感，為帶來流暢打機體驗，首度用上雙重散熱系統，除了內置3D液態均溫散熱，更可加裝外置AeroActive風扇降溫，令這部Gaming手機在《安兔兔》跑出逾300,000分驚人成績，配合一系列度身訂造的擴充配件，打機效果噱頭十足。文、圖：B1807 查詢：ASUS/3582 4770



可拆式風扇內外降溫



既是電競手機，ROG Phone機背設有Aura RGB閃燈，用戶可在「遊戲中心」設置燈光效果，自訂顏色及閃動頻率，不打機時也相當搶眼。說到機迷最關心的散熱表現，新作內置3D液態均溫散熱，可以提升處理器時脈速度60%，這樣仍未夠，隨機更附送AeroActive風扇，加裝到機背後可提供額外散熱，將手機表面溫度降低最多4.7度，即使長時間打機，系統依然穩定順暢。ROG Phone裝有6吋AMOLED全熒幕，支援HDR及DCI-P3廣色域，還具備90Hz更新率，配合前置立體聲喇叭聲畫更傳神。別以為又是S845八核心，事實新作所用的是S845超頻版，配合8GB RAM，《安兔兔》評測跑分逾300,000，效能表現比同級旗艦突出。電量方面，ROG Phone內置4,000mAh電池，支援QC 4.0及PD 3.0快速充電之餘，廠商在機側另設USB-C插口，一邊捧着手機打機一邊充電，也不會出現機底USB線阻手阻腳的情況。



X Mode釋放手機效能



為帶來最佳打機體驗，廠商將電競Notebook常見的遊戲中心移植至ROG Phone，即時監察CPU、GPU及記憶體使用狀況，並可以隨時開啟X Mode，一鍵釋放手機效能及執行記憶體優化，並將之全部運用到遊戲。ROG Phone的打機體驗沒有局限於手機，通過連接專用配件，畫面及操控均提升至另一層次，好像TwinView雙熒幕機套，可將遊戲延伸至同尺寸的AMOLED輔助熒幕進行。如追求桌面打機效果，大可添置桌上型遊戲底座，營造猶如Desktop打機的佈局。想躺在沙發輕鬆玩遊戲，則可以將畫面經WiGig無線基座投影至電視，而手機則套上有齊遙桿、十字鍵及ABXY鍵的GameVice手掣，享受媲美家用遊戲機的樂趣。



ROG Phone



熒幕：6吋AMOLED芒（90Hz）



操作平台：Android 8.1及ROG UI



內置記憶：8GB RAM、128/512GB ROM



電池容量：4,000mAh



體積/重量：158.83×76.16×8.3mm/200g



售價：$7,398（128GB）



$9,198（512GB）