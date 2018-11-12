﻿Sony HX99輕便遠攝

手機影相不斷進步，但光學變焦一環，礙於鏡頭設計，迄今只做到兩倍起、三倍止，旅行時想輕鬆將遠景拉近，還是帶備數碼相機比較穩陣，況且Sony Cyber-shot新作HX990，的骰機身僅重216g，方便隨身攜帶之餘，鏡頭還有着28倍Zoom的遠攝威力，足以一機走天涯。



文、圖：B1807 查詢：Sony/2833 5129



新增變焦輔助



Sony DSC-HX99面積只比一張名片略大，淨機身重量不過216g，輕便程度等同多帶一部手機，無論遠足或外遊，時刻隨身也不算負擔。此機沿用1,820萬像素感光元件，裝有24mm至720mm ZESIS鏡頭，以機身體積而言，遠攝威力驚人。為讓高倍變焦時，仍可迅速找到拍攝主體，新作加入了變焦輔助功能，按下自訂功能鍵，拍攝畫面會暫時拉遠，令拍友不用手動Zoom Out，都可以快速尋找主體並重新構圖。要是拍攝人像，HX99一如同廠高階相機追加實用的Eye AF對焦功能，確保拍得樣貌清晰的特寫。由於換上升級版BIONZ X影像處理器，不但擁有0.09秒自動對焦速度，以及每秒10張連拍，內置緩衝更可讓拍友一次過拍攝最多155張相片，同時提供RAW格式儲存。值得一提的是，HX99所配備的3吋LCD芒支援觸控對焦及觸控快門功能，無論以LCD芒或彈出式的OLED Tru-Finder觀景器取景，均可直接在畫面選擇對焦點。



高Bit Rate 4K拍片



4K拍片已成為新款相機指定項目，HX99也不例外，且支援專用的XAVC S格式儲存，藉由高達100Mbps的Bit Rate記錄影像細節，考慮到現時拍友愛把影片上傳到網絡或社交平台分享，新作同時提供Proxy選項，同步以較低Bit Rate進行錄製，拍攝後可即時以容量較小的檔案傳送分享。今時今日，當無反相機也可反芒自拍，輕便DC更無難度，只要將HX99的LCD芒向上180度揭出，即可從熒幕構圖，想操作靈活一點，大可加裝原廠多功能手柄VCT-SGR1，手持自拍時更可無縫變焦，必要時更可充當小型三腳架，非常適合外遊拍Vlog。除了HX99，廠商同步帶來另一新作DSC-WX800，外形設計與HX99相若，同樣配備1,820萬像素及28倍光學變焦鏡頭，只差沒有OLED電子觀景器，機價相對便宜一點，且備有白色機身選擇。