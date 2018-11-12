﻿完美頂級牛扒

剛於海洋公園落成的萬豪酒店，其中兩家由麗新餐飲管理有限公司（Lai Sun Dining）開設的扒房Prohibition和主打順德菜的南海小館，同樣根據WWF「海鮮選擇指引」建議的環保海鮮入饌。所謂環保海鮮，即可追溯來源，而且不論是捕撈或養殖得來，其產量需要維持在一定數目而不會影響生態系統。文：陳芍瑩 圖：黃頌偉



扒房Prohibition，餐廳開揚寬敞，以1920年代美國禁酒時期作設計靈感，帶點神秘感覺。四處放有銅製酒架、仿磚地板、古銅色吊燈、紅絲絨沙發等，再加上復古帽、紳士皮鞋、硬皮書等擺設，以及多幅用拼湊技巧砌成的畫作，別有古舊韻味。



扒類是招牌好菜，餐廳內設自家熟成櫃熟成牛扒，美國帶骨肉眼扒是招牌菜，肉眼扒加入美國威士忌及烏龍茶，經過二十八天乾式熟成，肉汁滿溢。餐廳每天供應兩款慢烤肉，其中一款肉眼扒，是美國農業部認可頂級牛肉，質素極高，加上可邊吃邊欣賞廚師們烤肉，視覺及味覺同樣滿足。扒類外，海鮮菜也是餐廳的主打，大部份選用環保海鮮，在餐單上列明來源地及獲得方法，讓客人一目了然。好像紅彤彤的醃威士忌三文魚他他，選用挪威養殖三文魚，先以美國波本威士忌醃製，加上煙燻香氣，以及紅菜頭蛋黃醬，入口味鮮有嚼勁。



與Prohibition相鄰的是粵菜館南海小館。眾所周知順德人最好魚鮮，招牌菜式大多圍繞這食材。主打順德菜的南海小館，餐牌上自然大多是以魚鮮炮製的佳餚。這店同樣依足WWF指引，不選用「海鮮選擇指引」中歸類為紅色（避免食用）的海鮮，以及挑選可持續發展海鮮為食材，同時不提供魚翅，為環保出一分力。有名的順德拆魚羹，先以鯽魚製湯，拆肉後加入勝瓜、木耳、粉絲、欖仁等配料，清香味甜，口感豐富。涼拌魚皮用上內地養殖鯇魚製作，把魚皮灼過，加入洋葱、麻油、薑絲、蕎頭、酸薑等調味，爽脆無腥，帶有微辣，更添食欲。



Prohibition / 3555 1900



南海小館 / 3555 1910