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﻿嘉湖海逸酒店 「醉愛朱古力」下午茶

2018-11-12 列印
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  當朱古力遇上下午茶，女士們實在難以抵抗誘惑！嘉湖海逸酒店由即日（11月12日）起，逢星期一至五中午十二時至晚上十時半，推出以朱古力為主題的「醉愛朱古力」下午茶，八款特色朱古力美食包括朱古力拿破崙、歌劇院蛋糕、朱古力軟心撻、白蘭地朱古力杯、朱古力焦糖燉蛋、炸香蕉配黑椒朱古力汁等，另配智利白酒、即磨咖啡或紅茶，每位只$128。如在酒店網上商店（網址：eshop.harbour-plaza.com/resortcity）預訂，更可享高達67折優惠及免收加一服務費，每位低至$85。

嘉湖海逸酒店

地址：天水圍天恩路18號

查詢：2180 6688
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