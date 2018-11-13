克羅地亞 人間瑤池

克羅地亞知名景區如十六湖國家公園，青葱山河亦逐漸換上秋妝，迷人楓色染滿山頭，與錯落的碧水爭輝，美如人間瑤池！文：Rachel 圖：Rachel、Hotels.com 鳴謝：Emirates Airline、Hotels.com



喀斯特湖 七彩調色盤



克羅地亞十六湖正名為普利特維彩湖群國家公園（Plitvicka Jezera National Park），因擁有十六個美麗的石灰岩主湖而有此稱號，早於1979年已被列入世界文化遺產，受到高度保護。湖區位處克國中部山區上，交通方便，由首都薩格拉布（Zagreb）前往只需約兩個多小時車程，且每天有多班巴土往返，難怪吸引不少自由行旅客造訪。作為克國最大的國家公園，十六湖總面積達二百九十四平方公里，遊人到來一般只圍繞着湖畔步道遊覽，又分為上、下湖兩大景區，腳程快者甚至可一天走完，筆者卻建議大家還是分兩天遊覽，慢行細看才有意思！



所謂上、下湖區，簡而言之，高地勢部份為上湖區，低地勢部份為下湖區，因此想省腳骨力，由上湖往下湖走便最輕鬆。沿着湖畔步道便可順遊各湖泊，欣賞典型的喀斯特地貌風光，因經年風雨及河流等侵蝕石灰岩而形成的大、小湖泊，層層而下，最特別是因湖內礦物質各異及湖水深淺不一，湖水看來亦各有不同顏色，碧綠、粉藍及深藍色等，尤其陽光直照時，色調最分明，堪稱大自然的調色盤！至於秋季到來，湖邊峭壁及山野間的樹木都陸續換上秋色，漫山紅楓，尤其上湖區因湖泊面積較大，湖面平靜，水色剔透，倒映成一幕幕水天相接的大自然彩布，游魚及鴛鴦嬉戲湖中，真是美不勝收！如此美景不但迷倒「龍友」，更是遊人的打卡勝地！



由上湖區往下走，會來到二號碼頭，於此乘渡輪往一號或三號碼頭，即可繼續暢遊下湖區。相對於上湖區的寧靜大氣，下湖區則可以靈動多變形容，尤其這裏的峽谷聳峭，因此形成了多條巨大瀑布，包括園區最大的Veliki Slap，深藏於地勢最低的Novakovica Brod湖側，數道水流由崖頂飛瀉而下，落差達七十八米，雖說不上水勢磅礴，由底下看，亦有種震撼人心的美！至於景區內還有多個巨大岩洞，有興趣者亦可登洞一看。



Plitvic ka Jezera National Park



地址：Lika-Senj County,Karlovac County, Croatia



電話：385（0）53 751 015



時間：入園時間8:00-16:00



售票時間至14:00



收費：11月至翌年3月，一天券十八歲或以下35庫納（約42港元），成人55庫納（約66港元）；兩天券十八歲或以下55庫納（約66港元），成人90庫納（約108港元），七歲以下小童免費。



網頁：np-plitvicka-jezera.hr/en