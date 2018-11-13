悠閒秋冬戶外酒吧

天涼氣爽之際，最適合戶外活動，除了假日遠足和燒烤外，公餘相約三兩知己到鬧市的戶外酒吧喝調酒、聊聊天，感受大都會的片刻寧靜，同樣是賞心樂事。文、圖：Lady Fifi



（fifi@lady-fifi.com）



庭院風味 特色調酒



The Dispensary位於荷李活道大館的前警署大樓，甫進內隨即被殖民地情懷吸引，坐在陽台悠閒外望庭院，心情亦變得輕鬆。是日Fifi選了無酒精Civvies，這調酒沿用人氣急升的無酒精顫酒Seedlip作基底，若單飲味寡乏層次，然而以Elderflower Tonic調和，入口變得清新Fruity，風味迷人，難怪是調酒師的新寵兒。至於朋友的Imperial Court，以另一調酒新貴Ketal One Vodka為基調，配搭本地燒酒及Elderflower Tonic，再加入青檸青瓜汁，帶出低酒精Ketal One的獨特清新風味，飲用時先舔嘗杯邊的黑、白芝麻，以烤香的芝麻，為清新微酸的雞尾酒增添深度。位於大館較高地段的Dragonfly，便取店名「蜻蜒」為標記，作燈飾設計及店內裝飾，自成一區的露天小庭院清幽雅致，店內酒吧氣氛濃厚，是夜Fifi好奇一嘗酒精版珍珠奶茶，Dragon's Pearl以香甜優雅的Cassis黑醋栗酒、干邑和顫酒浸泡香片奶茶，入口散發淡雅的茉莉花香，口感順滑，佐以黑糖珍珠，即時將少女風味珍珠奶茶化身成風韻成熟的「龍珠」雞尾酒。至於饞嘴好友以印第安香料作提味的Cajun Spiced Chips佐以餐酒，此簡樸下酒小食，香脆不膩且火辣惹味。披着薄透黃金炸衣的大蝦天婦羅，配以清新醒胃的柑橘醬油及山葵，是百分百老外喜歡的口味。



銅鑼灣皇冠假日酒店頂層Club 28是Fifi和舊同事碰面的聚腳地，是日淺嘗了以意大利氣泡酒配搭橙汁、辛口伏特加和草莓漿調製的Crimson Tulip，淡淡的氣泡優美迷人，艷紅色的賣相猶如其名，優雅地和正值日落的景色融合一起。多款酒餚以香辣炸雞槌最為出色，香口惹味，是上佳的一口吃佐酒佳餚。至於紅棉道的The Murray頂層餐廳Popinjays附設的露天酒吧，日落時分景觀迷人，Peakcock Royale以Ruinart香檳為基調，配合淡雅圓潤的意大利佛手柑利口酒，貴麗清新。



The Dispensary2848 3000



Dragonfly2777 2633



Club 283980 3300



Popinjays3141 8888