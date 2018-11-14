文化節 藝賞意國阿根廷

談及意大利的音樂，或會令人聯想起「歌劇」。第四屆《美麗意大利文化節》的《TriOpera──女中音、長笛與鋼琴》音樂會，請來意大利知名女中音Natalia Gavrilan坐鎮，樂迷定能大飽耳福。意國首個專門演奏交響樂曲的百年管弦樂團「羅馬聖切契利亞管弦樂團」，也是當地另一文化瑰寶，即將舉辦兩場音樂會，演奏柴可夫斯基、貝多芬等著名作曲家的作品，令人期待。
《香港阿根廷節》則帶來《熱．探戈3：名師樂薈》音樂會，兩位音樂大師Diego Lerendegui和Nicolas Enrich將展示阿根廷最具代表性的探戈音樂。明天（11月15日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁將透露這兩個文化節更多內容，敬請留意！
《羅馬聖切契利亞管弦樂團》音樂會
日期：11月22日（四）及23日（五）
時間：8:00pm 門票：$300起/人
地點：香港文化中心音樂廳 查詢：2268 7321
《TriOpera──女中音、長笛與鋼琴》音樂會
日期：11月29日（四） 時間：8:00pm
門票：免費入場（網上登記：tinyurl.com/ycvpsc78）
地點：柴灣柴灣道238號青年廣場Y綜藝館
查詢：www.facebook.com/istituto.dicultura
《熱．探戈3：名師樂薈》音樂會
日期：11月25日（日） 時間：8:00pm
地點：中環荷李活道10號大館賽馬會立方
門票：$200起/人
查詢：tango.innonation.com.hk