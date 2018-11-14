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文化節 藝賞意國阿根廷

2018-11-14 列印
■羅馬聖切契利亞管弦樂團將於香港演出。
■《TriOpera—─女中音、長笛與鋼琴》音樂會。
■《熱．探戈3：名師樂薈》音樂會。
■阿根廷音樂大師Diego Lerendegui（左）和Nicolas Enrich（右）。
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        近年香港舉辦不少文化節，由海外國家籌辦各種大型文娛活動，以輕鬆手法，讓公眾體驗不同地域的獨特文化藝術。於11月舉行的《美麗意大利文化節》和《香港阿根廷節》，均不約而同舉辦音樂會，展現最具代表性的音樂文化。

        談及意大利的音樂，或會令人聯想起「歌劇」。第四屆《美麗意大利文化節》的《TriOpera──女中音、長笛與鋼琴》音樂會，請來意大利知名女中音Natalia Gavrilan坐鎮，樂迷定能大飽耳福。意國首個專門演奏交響樂曲的百年管弦樂團「羅馬聖切契利亞管弦樂團」，也是當地另一文化瑰寶，即將舉辦兩場音樂會，演奏柴可夫斯基、貝多芬等著名作曲家的作品，令人期待。

　　《香港阿根廷節》則帶來《熱．探戈3：名師樂薈》音樂會，兩位音樂大師Diego Lerendegui和Nicolas Enrich將展示阿根廷最具代表性的探戈音樂。明天（11月15日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁將透露這兩個文化節更多內容，敬請留意！

《羅馬聖切契利亞管弦樂團》音樂會

日期：11月22日（四）及23日（五）

時間：8:00pm　門票：$300起/人

地點：香港文化中心音樂廳　查詢：2268 7321

《TriOpera──女中音、長笛與鋼琴》音樂會

日期：11月29日（四）　時間：8:00pm

門票：免費入場（網上登記：tinyurl.com/ycvpsc78）

地點：柴灣柴灣道238號青年廣場Y綜藝館

查詢：www.facebook.com/istituto.dicultura

《熱．探戈3：名師樂薈》音樂會

日期：11月25日（日）　時間：8:00pm

地點：中環荷李活道10號大館賽馬會立方

門票：$200起/人

查詢：tango.innonation.com.hk
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