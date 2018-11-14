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華麗味力

2018-11-14 列印
Guerlain Le Flacon Abeilles $10,500/250ml 由品牌始創人Pierre-Francois-Pascal Guerlain為拿破崙三世愛妻尤金妮皇后（Empress Eugenie）而創作。紀念版瓶身選用清澈玻璃打造，綴上大量流蘇，矜貴之處是人手用絲綢編製而成，全球限量761瓶。
Guerlain Aqua Allegoria Pera Granita $980/125ml （左） 靈感源自玫瑰花園，由玫瑰、荔枝和黑加侖子組成香調，集花香及果香，濃郁帶性感。 Gucci Bloom Nettare di Fiori $1,250/100ml（右） 淡粉紅色瓶身，襯上印有樹葉、櫻桃樹枝及花卉的法式傳統印花布圖案，盡顯柔和氣氛。鮮明的花香配合前調的木味，濃鬱的玫瑰、茉莉，配合廣藿香、麝香和桂花的輕柔，非常獨特。
Guerlain Shalimar Souffle de Parfum$900/50ml(左) 四百年前，印度國君沙賈汗為愛妃泰姬瑪哈修建華麗的花園皇宮，因而啟發了Jacques Guerlain的創作靈感，今年推全新版本，成為佳話。香味則糅合佛手柑、檸檬、柑橘、橙花精油及小花茉莉。 Guerlain 1853 Eau de Cologne Imperiale $820/100ml(中) 這支香水是特別為拿破崙三世妻子尤金妮皇后而調配，獲授權發售之前，一直為尤金妮皇后所獨家專享。香味方面，糅
Atelier Cologne Iris Rebelle $1,400/100ml(左) 以珍貴的鳶尾作取材，鳶尾的氣味來自植物的根部，而它必須留在土壤中養成三年，再在地上乾燥三年才可使用，六年後，根部才可經過蒸餾提煉成萃取液。香水加入鳶尾精油的芬芳，濃度為15%至23%，香味持久。 TOUS Oh! The Origin EDP $680/100ml(右) 西班牙珠寶品牌TOUS的全新香水系列，香味方面，以辛辣的粉色胡椒為初調，再慢慢滲出清淡的玫瑰花及鳶尾的幽香，令味道變得芳香又刺激。
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        香水的氣味層出不窮，可以由果味、花香及木調配合而成，灑於身上，能散發出獨特氣味，代表了不同的個性。至於瓶身設計，亦可以包含動人故事，送贈佳人，勝過千言萬語。文︰Angel

圖︰Julio Miguel　模特兒︰Vika（Primo）　化妝、髮型︰Rainbow（Annie G）

Anna Sui3426 9056

Atelier Cologue2344 0770

Gucci3151 7718

Guerlain2869 1552

TOUS2505 5023
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