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百貨感謝祭 美顏精選

2018-11-14 列印
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　崇光感謝周年慶活動已經展開，抵買產品可說數不完，對於各位女士來說，美妝產品當然是頭號獵物，好像SK-II於感謝祭推出多款限量套裝，大部份以約七折價發售，比平日便宜一大截。各位精明消費族還要留意於指定日期購買產品，可享精選優惠，如品牌的王牌淨肌護理套裝，就指定於11月19日當日發售，套裝包括護膚精華、護膚面膜、嫩膚清瑩露、淨肌護膚潔面乳及R.N.A.輕盈立體緊緻精華霜，原價$1,876，現售$1,380，是愛靚族入手之選。

文︰Angel

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