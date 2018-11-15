瑞士少女峰 奇幻冰宮

瑞士境內有幾座著名雪山，當中有歐洲屋脊美譽的少女峰（Jungfrau），全年披着白色霜雪，在雲霧中極為優美。早前舊地重遊，更發現少女峰一帶除建起通往冰宮的完善通道，更有新設的全景電影院，進一步提升旅客的感官震撼。文、圖：Kengi



鳴謝：美和旅遊、瑞士國家旅遊局（香港）



早前我乘着參加由美和旅遊主辦的日內瓦馬拉松參賽團來到瑞士，便乘時到訪著名的少女峰。少女峰最受歡迎的登山路線便是由湖畔靚景小鎮因特拉肯（Interlaken）的Interlaken Ost車站出發，經中轉站Kleine Scheidegg登臨少女峰，沿途風景極為優美，從翠綠湖泊與草地，慢慢發現雪的蹤影，然後窗外轉換成雪嶽群山的景象，教人目不暇給，看得陶醉。



冰川一角 感受寒意



下車後首要適應便是戶外氣溫，建議先在室內逗留片刻，這時不妨來到展望台下方的一段長約二百五十米的地下通道觀光，這段路曾是1912年開鑿山頂車站的工人的必經之路，今日經過粉飾成為繽紛兼充滿資料性的歷史長廊，圖文並茂地跟訪客話當年，值得留意是在此還有一塊有三十個名字的紀念碑，他們都是昔日為構建登山鐵道而不幸殉職的工人，藉此讓後世能銘記他們的貢獻。此外，大家還可在新設的Jungfrau Panorama全景電影室，在先進科技下以三百六十度觀看群山環抱的震撼景致，特別是這裏完全不受天氣影響，即使室外是壞天氣，仍可在此賞到天朗氣清時的景象。



走過歷史長廊，便來到最精采的冰宮部份。冰宮其實是少女峰最原始的冰川與冰原的一個小角落，面積不大，內裏除有步道，更隱藏着一條小隧道，讓人可體驗在冰點下於冰洞爬行的快感。由於冰川因地球暖化按年下移，所以冰宮經常都要進行維修，幸好這趟來訪時，我便發現冰宮內部已建起更完善的通道，也增設圍欄供人作扶手，減低旅客不慎滑倒的危險。另外，裏面的冰雕也經過重新整理，加設搞笑元素如《冰河世紀》卡通主角的毛公仔，讓小孩也看得開心。



離開冰宮，該是時候來到真正的雪地，可惜當天伴着海拔三千四百五十四米的山頂平台的盡是大風雪，四周更被濃霧包圍，實在難以站立良久。正當我們打算放棄時，幸運之神突然降臨，一陣強風把霧氣稍為吹散，藍天忽然呈現眼前，雪山終於冒出身影，把所有人的目光都凝住，果然是好戲在後頭呢！



www.jungfrau.ch（少女峰官方網頁）



www.myswitzerland.com/zo-hk/home



（瑞士旅遊局香港網頁）