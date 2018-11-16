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【測試評語】　長效鋰電池

2018-11-16 列印
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　　阿卓爸爸非常欣賞PURE F9的「AUTO」模式，用家只要按下「AUTO」按鍵，吸塵機會自動根據地面材質選擇合適吸力，減少動態阻力，使用時更方便。例如在硬地板時會自動使用全速吸力，清潔地毯時會使用中段吸力。PURE F9另一賣點是擁有長效鋰電池，電力為36V，最長使用時間為六十分鐘。
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