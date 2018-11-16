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【其他選擇】　長吸一小時

2018-11-16 列印
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　　英國品牌Dyson的Cyclone V10，外形好像一把Sniper伏擊槍，令吸塵工作好像「槍戰」一樣好玩。Cyclone V10更換了新數碼摩打，吸力比V8高，電池使用增加至六十分鐘。不過，Cyclone V10有多個型號如Fluffy+、Absolute及Animal等，售價因配合不同吸頭而有所分別，購買前記得留意。

售價：$4,980至$5,832

查詢：www.dyson.hk
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