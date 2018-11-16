自家食材 上等煲仔飯

冬日時節，有甚麼比吃一口熱辣辣的煲仔飯更令人心動？佐敦這間煲仔飯店環境優雅，主打自家食材，煮來出的飯既香又甜，且將煲仔飯的滋味一一逼出來，難怪老饕們都將其視作自家飯堂。



文：李泳烔 圖：Gary Tsai



「我們除了蔬菜，基本上所有食物，即使是大米跟花生油，也是自家出產。」老闆娘Iris笑道，她曾任職酒店管理層及iBanker，但因為為食，加上家人喜歡吃臘味，因此決定轉行開煲仔飯連鎖店，「我們的臘腸廠、米廠跟農場遍佈全中國，這兒就是集中所有美食的地點。」除了廣式臘腸，最特別是川味臘腸，「川味即是辣味，其實是四川人由小吃到大的食物，這個廠建在海拔五、六千呎的雪山旁，我更特意上山去看製作過程。」她建議品嚐清蒸川味臘腸，一片片的川味臘腸下放置了蒜片，單吃的話有點像意大利香腸（Salami），但夾蒜時又有點像台式香腸，辛辣有勁。



重頭戲臘味煲仔飯，比起臘味，我更愛飯底！「我們用出自東北的五常大米，吃起來米味更香。」不誇張，在芸芸白米當中，唯獨東北米讓我不加任何調味料，也能吃上個半碗。這鍋煲仔飯將臘腸、臘肉跟南安板鴨整齊排列在白飯面，淋上古法頭抽，在侍應拌勻時已聞到陣陣飯香。一啖入口，濕潤富油香的米飯，加上香脆飯焦，在我心中簡直就是「黯然銷魂煲仔飯」！由於堅持用自家出品，因此餐牌選擇不算多，卻幾乎每樣都有驚喜。好像素麵是陝北手工空心掛麵，選用了電視節目《舌尖上的中國》曾提及的吳堡縣張家山手工掛麵合作社出品（同屬憶食尚集團旗下），特別用上俄羅斯無基因麵粉，手工製作，取代幼麵造成雙面黃，蘸點糖醋汁，看似簡單卻滋味無窮。謹記別小覷一尾清蒸鮮醃海鯧，半鮮半鹹魚的做法，讓味蕾大開。



憶食尚臘味煲仔飯



地址：佐敦文匯街22至24號地下



2至4號舖



查詢：3590 9933