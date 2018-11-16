  • 2018年11月16日 星期五
  • 24º
  • 83%
熱門： 外賣走塑消委會派錢港女煲鍾士元

日報新聞 > 副刊

《隻狼》珍藏版

2018-11-16 列印
普通版（售價$398） Collector's Edition（售價$798）
Previous Next

  繼承《Dark Souls》與《Bloodborne》充滿挑戰性的硬派玩法，卻換上日本武士道加東瀛鬼怪元素的《隻狼：Shadows Die Twice》，自從年中發表以來，一直高踞機迷最期待新Game前列位置。早前率先試玩過Demo，難度真的不是說笑，玩家絕對要做好從失敗中不斷學習的覺悟。

　　最近開發商又有新消息，PS4中文版已落實明年3月22日見街，同時公開特典詳情。首批實體普通版及下載版都有「早鳥購入特典」，包括收錄美術設定等資料的「數位畫集」及原聲Mini Album，實體版另附特製封套。另外同日亦會限量推出Collector's Edition，當中包含7吋高主角Figure、美術畫集、遊戲地圖、鐵盒包裝、三枚古錢幣道具以及數位原聲專輯。文：Joe

查詢：asia.playstation.com
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd