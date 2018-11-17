iPad Pro高效流動辦公

相隔一年半，Apple火速帶來新一代iPad Pro，革新程度可謂歷代iPad之最，不但改以全熒幕示人及加入Face ID，效能更可以飆升來形容，憑着A12X Bionic處理器及Neural Engine相互配合，運算能力超越不少PC手提電腦，配合第二代Apple Pencil繪圖、Smart Keyboard Folio工作，以及USB-C介面延伸用途，勢成流動辦公的得力助手。文、圖：B1807 查詢：Apple/800 908 988



A12X Bionic運算驚人



相比去年推出的12.9吋同尺寸版本，由於新iPad Pro採用了全熒幕設計，機身簡直改頭換面，超窄邊框為擁有120Hz更新頻率的Liquid Retina芒帶來更震撼視野，同時機身大小縮小了25%，厚度比上代薄了15%，重量亦大幅減磅，拿上手第一個感覺是又輕又薄。多得採用了Face ID，如今無論打橫或打直，瞄一瞄前置TrueDepth鏡頭即可輕鬆解鎖，而畫面亦可因應機身擺放360度轉向，使用起來更方便。



最令人感到咋舌的是新iPad Pro的效能，所用的A12X Bionic處理器同樣採用7nm製程，但擁有多達八個核心，四個高效核心用於應付大型運算，四個節能核心負責日常工作，靈活分配下更有效發揮八核心威力。至於圖像處理則交由七核心GPU負責，整體而言，多核心效能比上代有近90%提升，圖像處理更快了兩倍，《安兔兔》測試跑分高達557,201，而著名評測網站《Tom's Guide》將新iPad Pro與採用Core i7的Notebook及二合一平板電腦進行比較，前者在效能、影像編輯方面都要比後兩者優勝，可見新處理器有多驚人。



二代Apple Pencil無線充電



既有色準亮麗的熒幕，又有強大圖像處理，專業執相、繪圖一類難不到新iPad Pro，還可配合第二代Apple Pencil將創作靈感精準描繪下來，除了筆尖的勾畫，如今輕按兩下筆桿，還可即時切換工具，如在《備忘錄》可把鉛筆換成擦膠，隨着愈來愈多Apps對應此功能，你會發現輕按兩下在握筆時是何等方便，而用畢後亦不用束之高閣，事關今代Apple Pencil加入了磁力設計，直接放到機頂即會跟機身緊緊貼合，並隨之無線充電，改進非常貼心。新iPad Pro另一個重大改動是改用傳輸速度更高的USB-C介面，通過一系列轉接線及轉接器，除了可為iPhone反向充電，亦可以連接相機、顯示器等裝置，既可將相片高速傳至iPad Pro進行後製，也可輸出最高5K解像度的影像至外置顯示器。值得一提的是，新iPad Pro備有1TB容量版本，外出工作或旅遊要將高解像相片全部備份，也不用擔心打爆儲存容量。