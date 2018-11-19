﻿周五開賣 Razer Phone 2電競燈效上身

近期電競手機蜂擁而至，當中包括主打電競產品的Razer，將於本周五（11月23日）在港推出第二代Razer Phone 2，除了硬件規格升級及改善散熱，新作加了多項電競元素，好像可以自選色調及效果的Chroma RGB燈效，還有度身訂造的遊戲手掣Raiju Mobile，全面提升打機氣氛及操作體驗。



文、圖：B1807



查詢：Razer/2997 5070



手機遊戲熱潮持續升溫，吸引手機商開發以打機作賣點的電競手機，繼ASUS ROG Phone及HUAWEI Mate 20 X先後登場，早於去年已殺入市場的Razer，亦乘趁推出第二代Razer Phone 2。新作外形乍看沒多大改變，熒幕依舊是電競級IGZO芒，更新率高達120Hz，但畫面尺寸稍增至5.72吋，亮度亦較上代有近50%提升，配合一對支援Dolby Atmos的前置立體聲喇叭，聲畫體驗繼續保持於高水準。說到機身最搶眼的改動，定是機背雷蛇Logo加入了電競裝備常見的Chroma RGB燈光系統，既可以讓玩家自訂不同的燈光色調及閃動模式，還可套用至社交Apps或IM通訊，一旦有新留言或訊息即會以燈光提示。除了會發光的Logo，事實機背也順應潮流改用玻璃設計，並首度支援無線充電，配合自家無線充電座，充電時都可綻放五光十色的RGB燈效。



散熱效能雙雙提升



至於打機一族最關心的效能表現，Razer Phone 2採用目前最高階的S845八核心，內置8GB RAM，《安兔兔》跑分與時下S845旗艦手機相若，但為讓長時間打機，系統亦可保持順暢及高效能，新作採用了嶄新的散熱設計，藉着擁有更大散熱面積的內置均熱片散熱系統，令手機效能比上代進一步提升30%，確保打機時不會Lag之餘，機身也不會出現過熱的情況。如今電競手機競爭愈來愈激烈，單是手機不夠，還得專用配件配合，為此廠商同步開發了遊戲手掣Raiju Mobile，以自家電競PC款式Raiju Ultimate為藍本，可經USB-C或藍牙與手機連接，而支架則可多角度調校，手掣除有十字掣、Joystick、XYAB鍵及L/R鍵，更設有四個自訂功能鍵，令玩家衝鋒陷陣時，操作反應更得心應手。