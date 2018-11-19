﻿超人氣 壽司名店攻港

當去日本是「回鄉」的香港人們，定必聽過「梅丘壽司の美登利」的大名，這間深受港人喜愛的壽司店開業四十年，在關東地區有十一間分店，當中的澀谷店更是香港人比日本人還多。有見及此，「梅丘壽司の美登利」特意將第一間海外分店落戶香港，讓大家不用回鄉都可品嚐其日本壽司原味！



文：李泳烔 圖：何健勇



雖然香港店不是直營店，但日本總店依然毫不馬虎，派來在美登利工作十一年、有二十年經驗的日籍總廚望月美男坐鎮，更為三名前往日 本訓練的港人師傅打造專屬的壽司刀。新店負責人表示，發覺香港沒有真正地道風味的連鎖日本壽司店，儘管花上兩年時間與美登利聯絡，遊說來港開設分店，仍相當值得。



除部份貨源不穩定的海產和特定蔬菜壽司外，香港店跟足總店約八成餐牌，部份日本已停售和坊間少見的壽司都有供應，讓壽司迷大感驚喜。賣相搶眼的特盛筋子（Sujiko），從三文魚肚取出卵巢膜，保留一整串三文魚子，食客可用紫菜包裹享用，較傳統的三文魚子軍艦更加鮮甜。另一款特級玉子壽司由日本製成直送到香港，玉子厚身如海綿，加上一件小飯糰，賣相可愛，適合兩人分享。



店內如總店般，選用山形米和瀨戶內海的海苔製作壽司。美登利出名性價比高，日方希望香港店繼續以優惠價格供應高質素壽司給食客，因此價錢經過多番更改，好像店內的招牌吞拿魚盛合，選用地中海的藍鰭吞拿魚，經日本處理運來香港，二百多元便可享用吞拿魚赤身、中拖羅、腩位和葱花吞拿魚蓉小卷，相當抵食。店家提醒客人，豉油樽是特別製造，故可將豉油直接滴在壽司飯上，毋須倒在碟上蘸點，非常方便。



梅丘壽司の美登利



地址：旺角雅蘭中心202號舖



查詢：3571 9018