﻿酒店eShop全新優惠

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2018-11-19 列印
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　　聚餐想不到吃甚麼好，自助餐就是最佳選擇。都會海逸酒店的西餐廳自助餐枱長達七十米，供應逾一百五十款滋味美食，當中包括即開生蠔、冰鎮海鮮、多款刺身及壽司，還有一系列自家製甜品。現通過預購$300電子按金「e-Deposit」，可即時獲得多項折扣優惠。e-Deposit只適用於西餐廳的自助午餐、下午茶自助餐及自助晚餐。

Promenade西餐廳

地址：紅磡都會道

7號都會海逸

酒店7樓

查詢：3160 6880
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