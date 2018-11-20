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琉森湖型格酒店

2018-11-20 列印
■酒店備有室內水療泳池供住客使用。
■酒店的Deluxe客房設計時尚舒適。
■乘搭Hammetschwand Lift可直達山頂。
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        琉森湖（Lake Lucerne）是瑞士中部的旅遊勝地，有不少觀光船從舊城開出，提供專業的遊湖導賞服務。不過距離舊城約二十分鐘船程、歷史悠久的Bürgenstock酒店，更有自家的豪華遊船及登山纜車，接載客人前往真正遠離煩囂的角落，享受舒適假期。

文︰Kengi 圖︰Kengi、Bürgenstock Hotels & Resort

鳴謝︰Bürgenstock Hotels & ResortSwiss International Air Lines

半山旅館　設計型格

　　說到瑞士名城琉森（Lucerne），大家可能會對舊城區比較熟悉，不過面積約有一百一十五平方公里、屬瑞士第五大湖的琉森湖一帶，同樣值得一遊，入住湖畔半山的Bürgenstock Hotels & Resort酒店群，便能細味箇中美態。

　　在海拔約五百米的山頭上，便雲集Bürgenstock Hotels & Resort集團四家不同類型的酒店，去年新開幕、主打健康住宿體驗的五星級酒店Waldhotel Health & Medical Excellence，便由著名意籍設計師Matteo Thun操刀，集時尚、實用、環保及美感於一身，酒店外牆便採用方塊設計，用石頭分組堆砌而成，層次分明，原來石頭都是構建酒店地基時遺下的原材料，若要用貨車運送至其他地方丟棄，做法不環保，因而變成酒店建材，物盡其用。

Bürgenstock Hotels & Resort

Bürgenstock Hotels & Resort

歐洲最高　戶外電梯

　　Bürgenstock Hotels & Resort每家酒店都有不同特色，並以行人路與車道相連，當中以瑞士小木屋風格建造的Taverne酒店，便是歷史最悠久的一家，可追溯至1879年，從Waldhotel徒步約一分鐘可達。

　　有興趣細賞自然風光，建議可在酒店群中漫步，經過Taverne酒店，沿小教堂側便可走到行山徑，這是一條建在懸崖峭壁上的步道，腳下便是風景秀麗的琉森湖，走約大半小時，便可抵達Hammetschwand Lift，途中雖有少許斜路及梯級，大致上仍覺易行。

旅遊記事簿

持BNO護照或特區護照入境瑞士均免簽證。

查詢︰3509 5000（瑞士聯邦總領事館）

瑞士航空由香港直航蘇黎世，經濟客位來回機票約4,480港元起，已連稅項及相關附加費用。

網頁：www.swiss.com

Waldhotel Health & Medical Excellence，雙人房每晚房價約357瑞士法郎（約2,790港元）起。

網頁：www.buergenstock.ch/en

www.myswitzerland.com/zo-hk/home（瑞士旅遊局香港網頁）
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