街頭小館 意法風情

香港街頭食肆林立，由中式小炒至異國美食應有盡有，個別街坊小館更是風味獨特，跑馬地正是Fifi慣常覓食的社區，除馳名粥麵店外，由老外主理的西洋小館同樣風味地道。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



西西里與巴黎小館風味



位於跑馬地內街的Locanda dell' Angelo，由來自西西里島、曾於Robuchon工作的Angelo主理，小店開業約兩年，已在區內建立口碑，然而Fifi卻是在摘星名廚Bombana的私房餐廳Octavium的「周年名廚餐」嚐過Angelo用番紅花、意大利羊奶芝士Piacentino Ennese及小魷魚炮製的Risotto Acquerello，被意大利飯的完美口感及清新帶辛香的獨特風味吸引，繼而慕名光顧。是夜在Locanda dell' Angelo吃晚餐頭盤，選了是日精選意式海鮮湯（Cioppino），與同行友人分享，這裏的Cioppino恰如Bouillabaisse（法式海龍王清湯），同樣用上鮮蝦、本地東星斑等配以番茄、香草炮製，將自家熬煮東星斑高湯融合貝殼類海產精華，以香氣四溢的烤麵包蘸上湯汁品嚐，再喝口海鮮湯，鮮味滿溢。至於足料炮製的招牌北海道海膽意大利飯，入口順滑綿密，鹹鮮甘香的馬糞海膽掛在煙韌富嚼勁的意大利米飯，口感豐富。吃罷香煎伊比利亞黑毛豬頸肉，久違的西西里島Cannoli隨即送上，香脆威化卷注滿了濃郁的Ricotta羊奶芝士忌廉，帶來香脆和綿密雙重口感，南意風味樸實迷人。



甫步入位於跑馬地電車總站前方的Saint Germain，猶如置身巴黎的法式小館，除裝潢及菜式地道外，小店滿是與主廚Simon稔熟的法國同鄉。是日精選頭盤為西班牙家喻戶曉的番茄凍湯Gazpacho，味道清甜且散發青椒芳香，清新醒胃。接下來的龍蝦幼麵，沿用肉質鮮嫩的加拿大螯龍蝦入饌，配合香草和濃郁的貝殼海產濃湯忌廉汁提味，滋味窩心。最後為傳統法式蘋果撻，超薄餅底很香脆，蘋果片亦不失口感，按傳統加上雲呢嗱雪糕，風味樸實迷人。



Octavium2111 9395



Locanda dell' Angelo3709 2788



Saint Germain2836 6131