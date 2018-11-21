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防敏天然手工皂

2018-11-21 列印
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　　每到冬天，皮膚乾燥又痕癢，有時沖完一個熱水浴後，皮膚乾涸的情況更見嚴重。究其原因，一般沐浴露含多種化學成份及防腐劑，即使能潔淨身上污穢，也同時去除了身體必要油脂，更有機會導致皮膚敏感。近期認識Like Handmade Soap這天然手工皂品牌，產品以天然修護成份來潔淨肌膚，其中有機金盞花牛奶手工皂更是專為濕疹皮膚而設，手工皂蘊含金盞花、橄欖油、棕櫚油、杏仁油等成份，可紓緩肌膚痕癢等症狀。另推介甜杏乳木果牛奶手工皂及滋潤馬賽手工皂，非常適合冬日使用。

文︰Angel

查詢︰www.facebook.com/Like-Handmade-Soap
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