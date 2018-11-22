京都聞香體驗

日本京都保留了許多傳統文化，香道正是其一。當地的松榮堂，是已有逾三百年歷史的香老舖，可她不僅着意傳承傳統色彩，更不時為香道帶來新風尚，像月前開設的薰習館，便以嶄新的方式介紹香藝的特色，為大家帶來獨特的聞香新體驗。



文、圖：韋利 鳴謝：Asia Miles



百年老舖新設施



日本不只有茶道、花道，香道也是東瀛的重要傳統藝道，它不只以焚香作為宗教禮儀，更包含聞香鑑賞，甚至在香氣伴隨下欣賞古詩和歌，透過風雅的氣氛，進入心靈平和的境界。如此香道文化看似曲高和寡，但京都的傳統老鋪松榮堂，卻以新穎的方式，帶大家感受現代香道的樂趣。



這家創業於1705年的香道老店，一直着力推廣香藝文化，今年7月便把其京都本店旁的大樓改裝，變身成為專門提供聞香體驗的薰習館。既說是嶄新的聞香體驗場地，薰習館內處處散發着各式各樣的香薰氣味，走進免費參觀的多層展館，感覺猶如香氣實驗室，當中最惹人注目的，是中央三台像抽風機的箱子，參觀者只要走到箱下，即可嗅得獨特的香薰氣味，大眾更可即時辨別香氣的苦甘和刺激程度，從中學習鑑賞之道。地面層的另一邊廂，也展出了各種製香原材料，除了來自印度的古老白檀木和沉香等珍貴木材，也有如藿香、茴香、龍腦、龍涎香、麝香等草本和動物香料，難得是大眾除可一睹實物樣貌，更可從密封管道中泵出香氣，認識原來的氣味。此外，館中也通過模型和電腦，介紹生產香薰的古今工序，最有趣是旁邊放着數個香薰樽子，逐一輕輕擠出香氣，便可領略由多種香料混合而成的香薰，會有更豐富的層次。



松榮堂薰習館



地址：京都市中京區烏丸通二条上東側



電話：075 212 5590 時間：10:00至17:00