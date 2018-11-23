蒸氣焗爐 容量完勝

Rasonic新推出的座枱式蒸氣焗爐，容量高達三十八公升，夠放入一呎半長原條吞拿魚，實用度爆燈！



文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉 產品查詢：2861 2767



外置式水箱設計



市面上蒸氣焗爐款式雖多，但大部份容量不夠大，就算是三十公升容量款式，當放入原條大魚或原隻雞後，就連門也關不上。Rasonic全新推出的座枱式蒸氣焗爐（RSG-R38W），容量高達三十八公升，然而外觀上，驟眼看與三十公升容量款式差不多，秘密就是RSG-R38W採用了外置式水箱設計，毋須開爐門加水之餘，亦增加了爐內的烹調空間。



一身雪白造型的RSG-R38W，外殼體積為闊502mm、深499mm、高416mm，爐內尺寸則為闊430mm、深318mm、高268mm。此蒸氣焗爐設有六種烹調程式，包括蒸煮、燒烤、熱風對流等，最高可達110°C高溫蒸煮，能令食材於高溫狀態下快速熟透。焗烤方面，上下發熱管可獨立運作，用家可按個人喜好烤煮食物，做到食材外皮香脆，且能保留肉汁的效果。此外，RSG-R38W備有幾項特別功能，包括市場上少見的發酵及60°C除垢功能，非常方便。



售價：$4,380



【測試評語】噴注式加熱



RSG-R38W的蒸氣於機內製造，再通過三個噴咀噴向食材，與舊式滴水熱盤式蒸爐不同，加熱較均勻，蒸煮原條鮮魚，約三十分鐘便完成。阿卓爸爸特別準備一條長一呎半的吞拿魚，測試時毋須斬去魚頭或切尾，就可原條放進蒸氣焗爐內。



【其他選擇】加建第三層蒸架



德國寶的摺疊式高速電蒸鍋多採用兩層式設計，今次新推出的JET-920追加了第三層，可擴充至18.8公升容量，把三層打通的話，可放入一隻大碼肥雞。外置2.1升水箱，可於兩分鐘內裝拆，加上摺疊層式，可以三百六十度取放食物。



售價：$1,780 查詢：3110 2030