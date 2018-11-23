甜品の殿堂 瀛格洋菓子

日本糕餅大師辻口博啟，在成功背後，也曾經歷多番挫折。如今辻口在日本坐擁十三間分店，最近更衝出日本，在香港四家city'super內開設洋菓子專櫃，讓大家不用遠赴日本，也可一嚐這些賣相與味道同樣出色的甜點。



口博啟的祖父一直經營和菓子店，原以為他會承繼家族生意，豈料一次同學聚會，讓他走上一條不同的道路。「我小學三年級時，參加了同學的生日會，吃到一個士多啤梨忌廉蛋糕，好吃得連碟上忌廉也不放過，那刻才知道洋菓子也可以令人感動，自此深深被吸引。」辻口博啟笑說。



他由零開始，只有着一個目標，就是獨立於家族生意，自行在東京開店。憑這股雄心，辻口博啟努力鑽研把和菓子的製作技術融入西式糕餅中，創出一套獨特製餅方式，備受好評及關注。不僅在東京、大阪開設多家人氣甜品名店如Mont St. Clair、Waraku、Caramelier，更在2013年首度參加巴黎朱古力博覽會，獲得「最佳朱古力職人」頭銜，是唯一一個不屬法國籍的獲勝挑戰者，自此嶄露頭角。



招牌獺祭抹茶朱古力以日本地道宇治抹茶和獺祭純米大吟釀清酒製成，甜膩帶酒香，難怪在日本曾錄得日售過五萬盒的驚人成績。令辻口博啟難以忘懷的士多啤梨忌廉蛋糕，亦是不可錯過的糕餅，由新鮮士多啤梨、士多啤梨餡料、日本忌廉及Genoise海綿蛋糕組合而成，質感輕盈，且鬆軟綿密，一吃便愛上。芝士梳乎厘蛋糕主要以法國忌廉芝士製作，加上糖霜及海綿蛋糕，口感軟滑香甜，質感不膩不實。



Super Sweets Gallery



地址：尖沙咀廣東道3至27號海港城港威商場三階3001號舖



查詢：2736 3866



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛