矜貴滋補自助餐

2+2 café最近推出全新主題海鮮自助晚餐（$568/位），供應期由即日（11月23日）至12月15日，以龍蝦、鮑魚及雪燕作主題，矜貴滋補。款式包羅萬有，提供如波士頓龍蝦、蠔皇鮑魚北菇鴨掌、鮑魚雪燕蟹皇羹等美食，又供應自助餐必備的冰鎮海鮮、熱葷及注入「打卡」元素的星空主題甜品、即製巨型火燄雪山等等，十分豐富。



火炙波士頓龍蝦選以美國波士頓龍蝦入饌，先將剖半的龍蝦肉面煎香，再放上烤爐燒至金黃，並即席以火槍炙燒，香濃爽彈。至於鮑魚雪燕蟹皇羹，每位客人也可獲贈一客。把雪燕加入熬煮了數小時的羹湯內，再配上煨得入味的鮑魚和味濃的蟹皇，滋味滿分。



2+2café



地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓



查詢：2694 3886