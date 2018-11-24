家院新旗艦 Sony 4K 激光投影

早前Sony在德國《IFA》電子展發佈的三款4K SXRD投影機新作，日前終於抵港，當中最令影音發燒友着迷的，非旗艦型號VPL-VW870ES莫屬，不但採用激光光源，配合優質ARC-F鏡頭及數碼聚焦優化器，確保畫面每個角落清晰銳利，將畫質進一步推向極致。



ARC-F鏡頭全範圍清晰



Sony新推出的三款投影機新作，全部用上真4K的SXRD面板技術，內置三片0.74吋反射式液晶面板，可投影出最高4,096×2,160解像度，同時兼容18Gbps HDMI傳輸，以及支援4K/60p、10bit色深及HDR顯示。而定位旗艦的VPL-VW870ES有別於另外兩款型號，因為採用了激光光源系統，高達2,200流明的亮度屬三款新作中最高，通過動態激光控制及先進虹膜技術，同時提供雙對比度控制引擎，進一步提升高動態對比度。此機另一賣點是用上自家開發的全範圍清晰聚焦（ARC-F）鏡頭，不但由十八片全玻璃鏡片組成，配合新增的數碼聚焦優化器（Digital Focus Optimizer），聚焦更加準確。



入門孖寶同步亮相



硬件出色之餘，廠商還把BRAVIA電視的先進功能同步移植至VPL-VW870ES，包括4K Motionflow及4K Reality Creation兩大技術，前者利用添加額外的影像幀數，令畫面更為清晰流暢，同時減少影像模糊及保持亮度，觀看足球賽事或打機時，效果尤其明顯。至於4K Reality Creation則藉運算方法分析每個影像的個別元素，從而提高清晰度及解像度，讓畫面看起來更細緻，且有效避免雜訊產生。至於另外兩款型號VPL-VW570ES及VPL-VW270ES，均採用高壓水銀燈泡作光源，前者亮度為1,800流明，後者則是1,500流明，兩者同樣採用4K SXRD面板，亦兼容18Gbps HDMI、4K Motionflow及HDR，亦設有如影像位置記憶等增強功能，而且價錢相對平易近人。



VPL-VW870ES



解像度：4,096×2,160



面板技術：4K SXRD



亮度：2,200流明



體積：560×223×496mm



售價：$199,000