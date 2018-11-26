﻿Galaxy A9 四鏡攝力全開

除了鬥成像質素，新款手機開始將影拍焦點轉移至鏡頭數量，繼雙鏡、三鏡後，Samsung將於周五開賣（11月30日）的Galaxy A9，機背首度配備四個鏡頭，焦段涵蓋標準、超廣角及長焦，構圖取景變化多，加上即時調校景深，就算新手也可輕鬆以不同角度，捕捉令人難忘的一刻。



文、圖：B1807 查詢：Samsung/3698 4698



拍攝樂趣倍增



儘管手機不可換鏡，卻可藉加入鏡頭帶來更多焦段選擇，而作為市場上首部四鏡手機，Galaxy A9機背分別裝有F1.7大光圈的24MP主鏡頭、兩倍光學變焦的10MP遠攝以及120度超廣角的8MP Wide Angle，最後一顆則屬5MP景深鏡頭，通過這個組合，不但日常點滴可以高解像全程記錄，面對大自然美景又可以切換至超廣角，將壯闊景色盡收眼底，配合場景優化功能，更可以AI辨識19種場景，繼而自動調節色彩及對比度。想將景物拉近，一按又可換成兩倍Zoom的遠攝鏡，加強主體特寫效果。至於景深鏡頭則讓你預覽景深，並可實時手動調校。拍攝功能方面，Galaxy A9既有個人化AR Emoji，亦有女士至愛的智能美肌模式，除了大眼瘦臉，還新增專業打光，可自選燈光方向突出面部輪廓。說到效能，Galaxy A9採用6.3吋sAMOLED全熒幕，配備S660八核心，內置6GB/8GB RAM及128GB儲存容量，由於設有三卡槽，故雙卡下仍可外加micro SD卡擴充。值得一提的是，Galaxy A9不但保留着3.5mm耳筒插口，還支援Dolby Atmos音效，睇片煲劇聲畫表現令人滿意。



三鏡A7機側指紋



既有破紀錄的A9，廠商同步帶來三鏡頭版本Galaxy A7，外形設計相若，熒幕為6吋sAMOLED芒，支援Always On Display功能，處理器為自家Exynos 7885八核心，內置4GB RAM及128GB ROM，同樣設有三卡插槽。至於機背的三鏡頭組合，分別是24MP主鏡頭、8MP超廣角及5MP景深鏡頭，同樣可在拍攝畫面直接切換鏡頭，而Live Focus、場景優化、專業打光等功能悉數具備。前置鏡頭與A9一樣為24MP，可以藉四合一像素提升感光，在低光環境都可拍得明亮Selfie。比較特別的地方，是Galaxy A7採用了同系首見的機側指紋解鎖，指紋Sensor跟開關掣整合起來，打破機背指紋的傳統。