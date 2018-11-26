﻿奧巴馬都Like 美國王牌漢堡

最近路經灣仔，有沒有發現一間快餐店外常有長長的人龍？原來是Five Guys來港開分店！這家連美國前總統奧巴馬都俾Like的漢堡專門店，裝修設計跟餐牌同樣簡潔，卻引來多家國際飲食雜誌及新聞媒體爭相報道，「味」力絕不簡單。文：李泳烔 圖：蔡建新



快餐店1986年由Murrell家族在美國維珍尼亞州的阿靈頓起家，直至現時全球已有逾一千五百家分店，店家堅持經典口味，多年來都幾乎沒有更改餐單。餐單只有五款食物供選擇，包括單層漢堡、雙層漢堡、熱狗、薯條和奶昔，前三者可選擇加入芝士和煙肉。但別以為配搭簡單，客人可自選十五款免費配料，包括酸瓜、煎炒蘑菇、洋葱、青椒等，當中較特別有即場切碎的Jalapeno墨西哥辣椒，適合嗜辣者品嚐。



重點的王牌漢堡用人手搓成免治牛肉扒，配搭以甜蘋果木煙燻過的煙肉和秘製麵包，雖然賣相不算很靚，但咬下去肉汁四溢，口感和味道豐富，讓我對這個漢堡完全改觀！雖然我不是奶昔愛好者，但是Five Guys的奶昔卻讓我非常感興趣，因為口味多元化，包括鹽味焦糖、花生醬、麥芽牛奶等等。以高成本的新鮮水果取代糖漿，同樣可自由配搭口味，餐廳營運副總裁Danny Lee提醒，要加塊煙肉來增加口感，如此富誠意和有趣的奶昔，怎不叫人動心？



「Five Guys跟其他漢堡店最不同的地方，是我們堅持新鮮。」Danny說。好像薯條，員工每天將荷蘭運來薯仔切成薯條，再以無膽固醇的100%花生油炸兩次，香脆之餘，卻有薯蓉般口感，我未曾想過有天會以入口即融來形容薯條，但這卻是最貼切的形容詞！以其高水準而穩定的質素，加上漢堡的配搭自由度相當大，該有能力征服香港人愛新鮮的味蕾。



Five Guys



地址：灣仔莊士敦道60號



查詢：3618 9122