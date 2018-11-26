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﻿「鮮」味粥底蒸氣火鍋

2018-11-26 列印
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  粥底火鍋是廣東人冬天最愛之一，帝景酒店由即日起至12月16日期間推出龍蝦花膠「鮮」味粥底蒸氣火鍋（$428/位，2位起），揉合中國養生文化概念，特意選用甘甜補血的紅棗、清香明目的杞子、味甘養陰的玉竹及青翠的大葱，慢火熬煮一鍋滋補養身的白滑粥底。大廚將每日新鮮挑選的海鮮放入蒸鍋內，不需花巧添加其他調味料，已經「鮮」味四起。食客可先細味嫩滑的龍躉球及彈牙的海蝦球，再品嚐陳皮鮑魚仔，絲絲果香更襯托鮑魚的鮮味。壓軸出場有來自於加拿大的原隻龍蝦，肉質結實帶自然清甜，讓人欲罷不能，火鍋配料還有花膠、安格斯雪花肥牛、西班牙黑豚肉、美國大生蠔等等，在三日或之前預訂及全數繳付，更享9折優惠。

池畔

地址：荃灣汀九青山公路353號2樓

查詢：3716 2898

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