馬來西亞激玩 全新水上樂園

毗鄰新加坡的馬來西亞柔佛州（Johor），近年積極發展休閒度假事業，大型遊樂設施相繼落成，最新一員便是迪沙魯水上探險樂園（Desaru Coast Adventure Waterpark），其中最令人期待的定是東南亞首設的水上過山車！文、圖：Rachel



鳴謝：永安旅遊、Columbia Leisure Sdn Bhd、Desaru Coast Adventure Waterpark、Hotel Jen Puteri Harbour



正在試業的迪沙魯水上探險樂園位處柔佛州東南部，距離近年人氣急升的新山（Johor Bahru）僅約個多小時車程。這個佔地約二十五畝的樂園，是整個迪沙魯海岸綜合度假村的重點設施之一，園內二十多款遊樂設施已告準備就緒，更因人流仍不算多，玩起來可說輕鬆流暢。



整個樂園共分為五大主題區，除有瀑布、河流、沉船遺址及巨浪沙灘等主題，還有個兒童專區。喜歡滑水梯的速度感的朋友，首選便是本那瓦河區，這裏設有五條長度及斜度不一的超級滑水道，最刺激要數大風暴（The Tempest），坐上浮泡極速滑過十多米長的曲折滑道，再直衝入巨大漏斗，最後以無定向模式跌進二十四呎下的水池，快感滿分！至於東南亞首座水上過山車Kraken's Revenge，則位於沉船區內，坐在過山車上沿軌道高速旋轉後再衝入湖中，激起滔天浪花，刺激又消暑。其他精采玩意還有瀑布前方的驚嚇海盜船、刺激滑水梯Wild Whirl及人造衝浪設施Surf Wall等等，想悠閒一點便不妨躺在水泡上沿三百五十米長的本那瓦河享受漂流樂趣，小朋友則可在兒童樂園暢玩水上繩網及大水桶等玩意。



超級偌大 人造波浪池



刺激以外，迪沙魯水上探險樂園的另一賣點，便是建有號稱世界其中一個最大的人造波浪池，建有一百七十米長的人造沙灘海岸線，有超過四百萬加侖的水，當浪潮捲起，巨浪便會由深水處不斷湧來，刺激感一浪接一浪。波浪池旁還有個偌大的白沙灘，四周椰林樹影，是享受日光浴的好地方。



Desaru Coast Adventure Waterpark



地址：Persiaran Pantai, Desaru Coast,81390 Bandar Penawar, Johor Darul Takzim



時間：10:00-18:00（星期一至三休業）



門票：成人約240港元，小童約180港元。



網頁：desarucoast.com