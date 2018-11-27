奧地利1 維也納葡萄酒節

早前和瑞士酒店管理校友結伴歐遊，期間除了到歷史悠久的音樂之都維也納感受文化藝術氣息外，更和奧地利同學相約到維也納郊外的葡萄莊園，趁葡萄收成之際，分享當地Heurigen餐酒節慶的風味。Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



葡萄園Happy Hour 享庶民美食



源自18世紀的維也納葡萄酒節Heurigen，可說是德國啤酒節的「近親」，是次旅程正值Heurigen舉行，大夥兒隨奧地利美魔女同學Lisa，到維也納以北的Nussdorf葡萄區遊覽，晚餐前到位於山腰的Mayer Am Nussberg葡萄園嚐嚐結合Chambord木莓甜酒和半發酵新酒的Raspberry Sturm。Lisa特意點了傳統抹醬麵包佐酒，Fifi獨愛集洋葱、蒜香以及帶紅椒粉、小茴香籽微辛的Liptauer，塗在地道Wachauer Laibchen黑麥小麥包，樸實惹味。男生愛吃結合蒜香、肉汁、肉脂和豬油，且口感圓潤的Bratl Fettn。



吃罷便到位於山腳的Mayer Am Piarrplatz享用地道Heurigen酒館晚餐，這裏洋溢文藝氣息，全因音樂家貝多芬於1817年曾居於此。大夥兒特意挑選了五款風味各異的豬饌拼盤，細嚼特色所在。古早風味的奧地利Blunzn血腸以豬血、豬油粒、大麥和香料入饌，口感較英國版軟滑濕潤。接下來的Bauchfleisch烤豬腩肉賣相一般，然而外層香脆不膩，肉質濕潤，皮下脂肪入口即融，且帶蒜香及香芹籽的獨特香氣。至於Schweinsripperl烤豬排同樣以香芹籽提味，而家常菜Schweinskaree香草焗豬扒蒜香四溢，且散發香草芳香。最後Geselchtes奧地利煙火腿帶法國Gammon火腿的影子，味道溫和，且附有香料的淡雅幽香。



奧地利人特別鍾情情捲心菜，除家喻戶曉的Sauerkraut酸菜外，微酸醒胃的維也納式紅酒燴紅捲心菜（Red Cabbage）同樣受歡迎。至於奧地利式薯餅Erdapfelschmarrn和瑞士版Rosti同樣用上豬油煎煮，但奧地利版薯粒混進了洋葱粒。Mayer Am Nussberg小食連一杯餐酒，每位平均消費約250港元；Mayer Am Piarrplatz菜餚連一瓶餐酒，每位平均消費約250港元。



Mayer Am Nussberg



地址：Kahlenberger Strabe ggu.



210,1190 Wien, Austria



查詢：43 69919182412



Mayer Am Piarrplatz



地址：Pfarrpl. 2, 1190 Wien, Austria



查詢：43 13703361