做Santa一字記之曰「心」

「食神」說過，煮食之道最重要是一個字──心！想不到，連扮聖誕老人也一樣。以為戴撇鬍子、塞個假肚腩，再穿起紅衣，加幾聲招牌「HoHoHo~」笑聲就是聖誕老人，美國聖誕老人學院Northern Lights Santa Academy的創辦人兼院長Santa Rick卻指，聖誕老人扮不到、演不來，「而是要做一個聖誕老人！」



現年六十六歲的Santa Rick，「做」聖誕老人五十年，他認為要成為專業聖誕老人，必須熟讀有關北極的事情，「我可以告訴你有關北極的所有事，因為我就是住在那裏！如果你只是扮演聖誕老人，你就不是聖誕老人！」Santa Rick並非「季節性」聖誕老人，一季一會，而是「All Time Santa」。他於美國成立聖誕老人學院，專門訓練專業「紅衣老人」，「做聖誕老人的必要條件是要用心，用心對事和對人，而且要負責任，因為每個人心裏都有一個Santa，當你成為聖誕老人，你會直接或間接地觸動人心，不是其他人物可以取代的。」



Santa Rick表示，世界很需要聖誕老人，他分享一次到醫院探訪的經驗，「有個失憶症患者，她記不起自己的丈夫和兒女，卻很記得曾經坐過我身旁，她跟我不停談話，非常開心。」他提醒有意成為聖誕老人的朋友：「這不是為了好玩，而是改變別人和自我改變，務必要拿出自己最好的一切！」



Santa Rick應本地商場之邀訪港，該商場特別設置充滿北歐氣氛的聖誕老人學院「Santa Academy」，內有六個不同互動區域，大眾可通過互動裝置學習當聖誕老人的技巧，並可發送電子聖誕明信片給親朋好友，完成歷程更可獲個人化「證書」貼紙。



文：希信



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