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「味遊東南亞」龍蝦大餐

2018-11-27 列印
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　雅廊咖啡室推出「味遊東南亞」龍蝦自助晚餐（成人$588起、小童$368起），由即日至11月30日（五）供應，行政總廚以東南亞特色美饌配上矜貴龍蝦，設計別出心裁的盛宴。主打任食開邊凍龍蝦，肉質雪白，另有海鮮凍盤如長腳蟹、翡翠螺、青口、麵包蟹及海蝦等，讓海鮮迷食指大動；龍蝦三文魚子沙律及香檳龍蝦配青蘋果蓉，清新醒胃。餐廳還重點推出各款東南亞海鮮熱葷，以旺火爆炒而成的新加坡胡椒炒蟹，香辣惹味；材料豐富的肉骨茶是新加坡的經典菜式，令人一試難忘；馬來西亞叻沙配合多種配料及調味料，蘊含着傅統東南亞滋味。

　　其他菜式還有香煎牛柳配黑松露汁、香煎鴨肝、燒羊架配燒汁、有機及水耕蔬菜沙律吧及多款日本壽司刺身。逢星期五至日特別供應二十四個月西班牙黑毛火腿、幼骨豬扒配蘋果燒汁及香脆乳豬釀糯米飯。

地址：尖沙咀麼地道71號

　　　富豪九龍酒店地庫1樓

查詢：2313 8718
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